Schiaretti sigue de cerca: la pelea Cristina-Milei: “la gente se está cansando”

El fuerte cruce que mantuvieron Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner “es todo ganancia” para el nuevo espacio “alejado de los polos que le están haciendo daño al país”, señalan allegados al exgobernador, que siguen de cerca la nueva escalada en la pelea entre la referente K y el líder de los libertarios.

Milei sostuvo en una entrevista en TN que “me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”. La expresidenta le contestó a través de las redes sociales: “¿Así que ahora también me querés matar? Lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites (que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza), no sólo de lo que me suceda a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y organizaciones libres del pueblo”.

“Cristina y Milei expresan más de lo mismo, y peor aún: están escalando el nivel de violencia verbal a límites intolerables y la gente se está cansando. No es casualidad que la imagen de Milei haya caído tanto, más allá de la crisis económica, y la de Cristina esté por el piso”, sostuvo una de las fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA.

La fuente añadió que en “ese lote de dirigentes que no le encuentran la vuelta” también se encuentra Mauricio Macri. Remarcan que la indefinición del expresidente respecto de diseñar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza que trascienda la buena sintonía legislativa que tienen ambas fuerzas, “perjudica al PRO: las encuestas muestran que la gente que antes votaba a candidatos de su partido, ahora se inclinarían por LLA”.

Schiaretti leyó con atención la última encuesta de la consultora Delfos, donde se indaga sobre la imagen de Milei. Entre quienes tienen una imagen regular o mala del presidente, las respuestas que surgen son que “es violento” y que “le falta equilibrio mental”. Ese trabajo también muestra que la paciencia con el libertario se va acabando y que las perspectivas económicas en lo que resta del año son negativas.

Sigue el armado

Las fuentes añaden que el armado de “Hacemos” no se detiene y que no es el momento de hablar de candidaturas. “Eso es lo que repite Juan puertas adentro. Falta mucho para las elecciones del año que viene y todo puede pasar, pero hoy no habla de candidaturas”, añadieron.

Sin embargo, dejan una mínima chance de que Schiaretti “juegue” en las elecciones legislativas. “Hay que tener en cuenta que Schiaretti va a ser el fundador de un nuevo partido nacional. Y seguramente se jugará fuerte en distritos importantes como Buenos Aires y Santa Fe. Ahí tendremos que ver si los aliados le piden que sea candidato, pero falta mucho para eso”, sostienen en el entorno del exmandatario.