A once meses de la desaparicion de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, dos de los siete imputados en la causa recibieron un duro revés judicial después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazara un recurso de Casación para revisar su situación. Se trata del matrimonio conformado por el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, que están detenidos de forma preventiva.

El exmarino de 63 años y su pareja, de 53, eran amigos de la familia del nene y están acusados por el delito de "sustracción de un menor" junto a Antonio Benítez y Laudelina Peña, tíos del menor, Daniel “Fierrito” Ramírez (amigo del primero), su esposa Mónica Millapi, y el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel. Un mes atrás, los jueces Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo confirmaron sus procesamientos.

El abogado defensor del matrimonio, Ernesto González, había planteado un recurso con el fin de que los camaristas modificaran el criterio que habían expuesto a la hora de ratificar las prisiones preventivas y los procesamientos, lo que generó que estén a un paso de ir a juicio oral. En el mismo, consideró que los magistrados realizaron un encuadre erróneo de los delitos imputados y, en consecuencia, violaron el Código de Procedimientos Penal.

Desde esta perspectiva, comentó que lo ocurrido era similar a una sentencia definitiva, que ocasiona que no sea posible una reparación ulterior. Sin embargo, el fiscal general Carlos Schafer optó por rechazar este recurso, ya que no se estaba ante una sentencia definitiva ni equiparable. También consideró que del expediente no surge ninguna arbitrariedad ni "agravio federal" y que solo se trataba de una discrepancia del defensor con respecto a lo resuelto por la Cámara de Apelaciones.

Loan lleva 11 meses desaparecido.

“Se ha garantizado el doble conforme o garantía de la doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal como 'garantía mínima' para toda persona inculpada de un delito”, indicó el funcionario judicial acerca de la causa que comenzó luego de la desaparición de Loan, que compartía un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, el 13 de junio de 2024.

En este sentido, los jueces destacaron que el defensor “no cuestionó la legitimidad o fundamentación de la prisión preventiva, de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto podría permitir una admisibilidad parcial del recurso” e insistieron en que no se trata de una sentencia definitiva. Asimismo, ratificaron los procesamientos y rechazaron que pusiera en peligro la garantía de defensa.

Cuál habría sido el rol de Pérez y Caillava

Loan fue visto por última vez en el almuerzo que se llevó a cabo en la casa de su abuela paterna, ubicada el paraje Algarrobal, en la mencionada localidad correntina del departamento San Roque. Después de comer, quedó al cuidado de Benítez, Ramírez y Millapi que lo llevaron a él y otros niños a juntar fruta a un naranjal cercano. Según figuran en el expediente, habría sido apartado del grupo y los adultos se dispersaron por diferentes motivos.

Los jueces Spessot, González y Sotelo sostienen que la hipótesis de que el niño haya sufrido un accidente y fuera ocultado posteriormente no coincidiría con el análisis realizado y manifestaron que si se siguiera esa teoría Pérez y Caillava habrían intervenido en un hecho culposo que no admite coautoría, por lo que quedaría descartada la imputación de Maciel, el excomisario.

Para la Cámara, el ex marino y la ex funcionaria municipal fueron los encargados de sacar de la zona a Loan en su camioneta, una Ford Ranger, cuando abandonaron la casa de Catalina. La excusa fue, según los jueces, que regresarían a su casa para ver el partido entre River y Deportivo Riestra.

Carlos Perez y Victoria Caillava durante el almuerzo en la casa de la abuela Catalina.

Pero en realidad se habrían trasladado hasta el "punto de encuentro preestablecido con Benítez y Ramírez -en las inmediaciones de la escuela abandonada conocida como “la tapera”- para concretar la entrega del menor”, que ya había sido separado del grupo.

En su consideración, los camaristas sostienen que los imputados “planificaron con antelación sustraer a un menor de diez años, durante el almuerzo previsto para el 13 de junio de 2024, en el domicilio de Catalina Peña, al que habían sido previamente invitados, a excepción de Maciel”.

“El acuerdo previo consistía en sustraer 'a un menor', y no específicamente a Loan, ya que, como se dijo, su presencia en el almuerzo fue espontánea y sorpresiva para el resto de los asistentes. En el marco de ese plan, cada imputado tenía asignado un rol específico”, añadieron en el fallo.

Por su parte, acerca de la vinculación del exjefe policial, acusaron a Maciel de que, sabiendo que iniciaría su franco al mediodía, retuvo el libro reglamentario de la Comisaría para "evitar que se dejara constancia del horario exacto en que se produjo la desaparición y, con ello, obstaculizar la reacción inmediata de las fuerzas policiales”.

