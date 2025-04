A casi diez meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, la Cámara Federal de Corrientes ratificó el procesamiento y la prisión preventiva de las siete personas detenidas, pero se diferenció de la primera jueza del caso, Cristina Pozzer Penzo, acerca de la hipótesis principal del caso. En ese sentido, reconocieron que en el procesamiento hubo “eventuales contradicciones” y descartaron que el menor haya sufrido un accidente antes de desaparecer.

Los jueces Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo confirmaron los procesamientos de Antonio Benítez y Laudelina Peña, tíos del menor, Daniel “Fierrito” Ramírez (amigo del primero), su esposa Mónica Millapi, la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y su exmarido Carlos Guido Pérez (capitán de navío retirado) y el ex comisario Walter Maciel.

Los sospechosos quedaron detenidos de forma preventiva y, en el caso de Millapi, se estableció la modalidad domiciliaria ya otorgada por el juzgado de primera instancia, con fundamento en la necesidad de preservar el vínculo con sus hijos menores de edad. En el caso de Maciel, los camaristas revocaron parcialmente el procesamiento del exfuncionario policial de 9 de Julio por "encubrimiento agravado", ya que lo consideraron partícipe necesario del delito de "sustracción de un menor de 10 años".

También anularon los procesamientos por "amenazas" atribuidos a Maciel y a Caillava, al entender que la resolución de Pozzer Penzo, jueza federal de Goya, no fundamentó adecuadamente la existencia de ese delito. La resolución surge como respuesta a los planteos de las defensas de los acusados, que cuestionaban la valoración de la prueba, la calificación legal de los hechos y las medidas cautelares. De esta manera, los imputados quedaron a un paso del juicio oral y público.

Cómo habría desaparecido Loan, según los camaristas

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, ubicada el paraje Algarrobal, en la mencionada localidad correntina del departamento San Roque. Luego de comer, fue llevado junto a otros niños a un naranjal cercano, donde quedó al cuidado de Benítez, Ramírez y Millapi y, según testimonios que figuran en el expediente, hacia las 14 horas habría sido apartado del grupo y los adultos se dispersaron por diferentes motivos.

"La hipótesis que la magistrada tiene por mayormente acreditada supone un acontecimiento con el que este Tribunal no coincide y merece cierta aclaración”, comenzaron indicando en tono crítico los camaristas. “El análisis del hecho no permite arribar a la conclusión afirmada por la jueza al señalar como aspecto crucial 'la posibilidad de que el niño haya sido víctima de un hecho accidental con posteriores implicancias en la sustracción, ocultamiento y traslado -en condiciones o fines a determinarse- fuera del lugar del extravío (…)'”, dice el documento.

En esa línea, manifestaron que si se siguiera esa hipótesis Pérez y Caillava habrían intervenido en un hecho culposo que no admite coautoría y quedaría descartada la imputación de Maciel. "No sería posible sostener que haya efectuado un aporte previo en un hecho que desconocía que iba a ocurrir (accidente y posterior sustracción del menor)", comentaron sobre el excomisario, y sumaron que "no existe participación criminal en delitos imprudentes".

También sostuvieron que “más allá de que la decisión de sustraer a un menor estuvo dada desde antes entre los intervinientes, la decisión de que ese menor fuese Loan, debió darse durante el desarrollo del almuerzo en cuestión". Y definieron como "sorpresivo" la llegada de Loan junto a su padre, José, a la casa de la abuela Catalina. "Ese cambio repentino de sujeto pasivo (un menor por otro), en nada interfiere en la configuración del tipo en estudio, dado que la identidad de la víctima no es uno de sus elementos constitutivos”.

En su versión, los jueces Spessot, González y Sotelo manifestaron que Maciel “colaboró con el resto de los imputados" antes de que se iniciara la ejecución del hecho, por lo que no corresponde procesarlo como encubridor.

Caso Loan: Qué rol habrían cumplido los acusados

Para los magistrados existió una "comunidad de actuación entre los imputados en la comisión del delito de sustracción de un menor de diez años, lo que justifica su consideración como coautores" y afirmaron que todo fue planeado previamente. “El acuerdo consistía en sustraer 'a un menor', y no específicamente a Loan, ya que su presencia en el almuerzo fue espontánea y sorpresiva; y en el marco de ese plan cada imputado tenía asignado un rol específico”, alegaron.

Asimismo, recordaron que desde su llegada al pueblo Maciel fotografiaba a los chicos cuando salían de la escuela y que aquel 13 de junio “aprovechando su calidad de funcionario policial, debía garantizar un perímetro temporal" que permitiera a Pérez, Caillava, Laudelina, Millapi, Benítez y Ramírez ejecutar el plan sin ser interferidos por las fuerzas de seguridad.

Según esta lógica, los últimos dos debían proponer ir a recolectar naranjas, en medio de esa actividad secuestrar a uno de los niños, y después entregarlo, en un camino lindero, a Pérez y Caillava para que se lo llevaran.

"Laudelina, a su vez, tenía la misión de iniciar el trayecto junto a Millapi y los menores, pero luego regresar a la casa de su madre, Catalina Peña, donde recibiría la noticia de la presunta 'desaparición' y actuaría como nexo entre los captores y quienes debían retirar al niño: Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava”, agregaron sobre la sospecha que pesa sobre la tía del pequeño desaparecido.

Luego, al recibir el aviso por parte de Benítez, Laudelina debía comunicarle a Pérez y Caillava lo ocurrido, así ellos dejarían la vivienda con la excusa de volver a su casa para ver el partido entre River y Deportivo Riestra, trasladándose en "su camioneta Ford Ranger hasta el punto de encuentro preestablecido con Benítez y Ramírez -en las inmediaciones de la escuela abandonada conocida como “la tapera”- para concretar la entrega del menor”.

De esta manera, acusaron a Maciel de que, sabiendo que iniciaría su franco al mediodía, retuvo el libro reglamentario de la Comisaría de 9 de Julio, para "evitar que se dejara constancia del horario exacto en que se produjo la desaparición y, con ello, obstaculizar la reacción inmediata de las fuerzas policiales”. Entre otras cuestiones, expusieron que Pérez y Caillava también se quedaron en la sobremesa del almuerzo para distraer al padre de Loan y que, en el naranjal, Millapi permaneció con los otros menores cuando Loan fue apartado.

