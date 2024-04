Tras la polémica ocasionada por la consulta al vocero presidencial Manuel Adorni sobre cuántos perros tiene el presidente Javier Milei, Eduardo Feinmann salió al cruce con el periodista que hizo la pregunta y dijo que es un “idiota”. En respuesta, el reportero le advirtió al conductor de LN+: “El Gobierno está caliente con vos”.

El conflicto surgió este jueves luego de que Jonathan Heguier, de El Destape TV, reiterara la consulta realizada días atrás por otro periodista sobre cuántos perros hay en la Quinta de Olivos. “No quedó muy claro todavía si son cuatro o cinco, vos decías que no importa el número. Que haya cuatro o cinco perros ya no es el problema del Presidente sino de todos los argentinos”, preguntó.

La consulta le generó malestar al portavoz, quien cruzó con dureza a Heguier. “Lo que sugerís me parece de una falta de respeto, sobre decir que Milei habla con cosas que no existen. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia”, respondió. “Tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones. Lo que dijiste me parece absolutamente desubicado”, cerró.

En coincidencia con lo dicho por Adorni, Feinmann se sumó a las críticas contra el periodista a través de su cuenta de X (extwitter). “¿Quién es el impresentable del ‘periodista’? Pregunta insolente y pelotuda si las hay”, disparó.

Minutos más tarde, Heguier respondió y dejó entrever un posible conflicto entre el conductor y el oficialismo. “Hola Eduardo. Acá. No voy a responder sobre tus calificaciones. Solo decirte que en el Gobierno están bastante calientes con vos porque dicen que la estás ‘operando’ a (Sandra) Pettovello. Guarda con el contraataque. Fíjate a quien defendés”, señaló.

No obstante, el cruce entre los periodistas no concluyó ahí y ambos aprovecharon sus respectivos espacios en programas de televisión para realizar un descargo. “Hay cosas importantes para preguntar y un idiota pregunta por los perros”, comentó Feimann en LN+ y agregó: “Además, con una falta de educación hacia el Presidente”.

Por su parte, Heguier reiteró sus dichos sobre el malestar que existe con el conductor dentro de La Libertad Avanza: “Hace días que viene siendo atacado por trolls del Gobierno”. Sin embargo, recordó que “Feinmann y Milei tienen buena relación” y que, incluso, el pacto entre el Presidente y Mauricio Macri se realizó en su casa.

En este marco, explicó la situación actual: “Le vienen pegando porque está criticando el conflicto con las Universidades”. Y agregó: “Se metió con un tema complicado, que es el estado de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, que viene siendo la señalada por sector del Gobierno como la responsable de la crisis”.

La respuesta de Manuel Adorni sobre el número de perros de Javier Milei: "Es meterse con su familia"

“Feinmann contó en Radio Mitre que ‘se la pasa gritando a sus subordinados y que cuando se desestabiliza se encierra y llora’”, explayó y enfatizó: “Un sector del Gobierno está muy enojado”. En este sentido, señaló que “le van a tirar algo” al conductor por estar defendiendo a las Universidades y que Milei “quedó en el medio y no sabe con quién estar”.

La polémica sobre la cantidad de perros que tiene Milei

El escándalo por los perros de Milei reflotó este lunes luego de que el periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada, le consultó a Adorni: "Hay una duda en el contexto del presidente Javier Milei. Por ahí es un tema banal, pero muchos se preguntan si efectivamente hay cuatro o cinco perros en la Quinta de Olivos".

Una respuesta no muy esclarecedora del portavoz hizo que se levante revuelo nuevamente en torno a esta temática. "No entiendo en que te cambian, que sean cuatro, cinco o 43 conejos, ¿cuál es la diferencia?", respondió Adorni y argumentó: "hay un nivel de insistencia... si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros y se terminó. ¿Qué problema hay? Puede haber cuántos perros el presidente se le ocurra tener".

Cabe recordar que la versión de que son cuatro perros surgió de Juan Luis González, el periodista de la revista Noticias y autor de "El Loco", la biografía no autorizada de Javier Milei, quien sostiene que hay uno que murió.

La respuesta de Adorni por la cantidad de perros de Milei: "Qué te cambia que sean cuatro, cinco o 43 conejos"

Al ver lo que Adorni dijo este lunes por la mañana, el periodista salió a desmentir esa información: "Esto es FALSO. En Olivos hay CUATRO perros. El quinto clon murió a finales del 2020 (sic)", aseguró. Sumado a esto, consideró que "a diferencia de lo que dice Adorni, es muy importante: habla de que Milei no distingue la realidad. La estabilidad mental del Presidente no es algo privado sino de todos los argentinos".

En su extenso camino por los medios, Milei siempre habló de sus perros como sus "hijitos de cuatro patas". Además, menciona que son cinco. Su primer perro Conan fue clonado en Estados Unidos y, efectivamente, con la muerte de ese animal, el jefe de Estado tuvo cinco canes producto de esa clonación, uno de los cuales estaría muerto según la versión de González.

Actualmente, según contó Milei en una entrevista hace algunas semanas, lo primero que hace por la mañana es ir a ver a sus perros, que están en una parte de la quinta con sus caniles separados. “Esa es mi forma de relajarme”, admitió el Presidente.



