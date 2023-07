El periodista político, Juan González, aseveró que "Milei tiene un gabinete de sus perros, con los que analiza la situación política". Los detalles de su libro "El Loco" sobre el líder libertario, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Intuyo que el libro plantea un loco distinto al que cuenta Andrés Calamaro, en su canción, que tiene un grado de locura simplemente con la velocidad del tiempo. Pero contanos sobre lo que escribiste de Javier Milei.

El libro va por dos andariveles. Uno es todo lo que es el espacio de La Libertad Avanza y cómo se va relacionando eso con el resto del círculo, el resto de la política, y otro es la propia biografía de Milei.

La palabra loco acompaña toda la vida a Javier Milei. En primera instancia, le llega de su padre, que justificaba esa terrible violencia física y psicológica que ejercía en la casa porque estaba él como un loco, un rebelde que no hacía caso. Sigue en el colegio Cardenal Copello de Villa Devoto, donde sus compañeros no le decían "Javier", sino "El Loco" por los rasgos que ya mostraba, era solitario, no tenía amigos, pareja y, además, era bravo.

El Milei que se hizo famoso en la televisión tiene un diálogo con el Milei del Copello, que me contaban compañeros suyos que le hacían bullying, pero hasta ahí porque "El Loco" hacían una de más porque era bravo, se plantaba.

Por ejemplo, en el anticipo del libro, que salió en esta edición de Noticias, se cuenta cómo varias veces cuando se entra en la parte más mística, en el esoterismo de Milei, que lo contaba entre sus amigos y conocidos diciendo "te prohíbo contarlo porque van decir que estamos locos", como una especie de cierre.

Entonces, contaba las tres veces que vio la resurrección de Cristo y mencionaba "no lo puedo contar porque van a decir que estoy loco", le recomendaba a amigos e incluso les pagaba las primeras sesiones con su "comunicadora interespecies", una licenciada que se llama Celia Melamed, que es quien comunica a él con su perro/hijo Conan que muere en 2017. Cuando se lo pasaba amigos, decía "te pago la sesión, te invito. Andá a nombre mío, pero te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco".

Me parece que el título "El Loco" puede ser efectista, pero no representa realmente al personaje, porque el loco es una palabra que tiene, en nuestro cotidiano, acepciones polivalentes como "loco lindo". Freud mismo planteaba de que los creativos eran los únicos que tenía pasaje de ida y vuelta a la locura porque en su obra era autoterapéutica y se curaban, o por lo menos lo contenía, y al mismo tiempo su obra servía a los demás.

Me da la sensación de que lo que estás contando es algo que trasciende a lo que normalmente decimos "es un loco", que le podría caber casi a todo político. Hay un libro de Erasmo llamado "Elogio de la locura", nadie se enamoraría si no estuviera un poco loco, nadie querría ser presidente si no estuviera un poco loco, pero entiendo que vos estás hablando de otra cosa.

Es interesante lo que planteás y de paso lo cuento porque esto que decís acá en la radio también lo dijiste en la entrevista que hicimos y que sale en el libro.

Es interesante además porque aparece mucho en lo que es la figura política de Milei. Por ejemplo, la otra vez estaba con la gente de la campaña de Patricia Bullrich y me mostraban los focus groups de ellos, y a Milei, en esos gráficos lo que más aparecía como palabra principal para definirlo era loco. Claramente, era "loco lindo", como algo positivo.

El diagnóstico me excede, además porque claramente es un tema de salud mental, es muy serio. Es imposible separar al lado místico y esotérico de Milei del político.

¿Qué nos podés decir de lo que descubriste, el esoterismo y misticismo de Milei, más allá de la palabra calificativa "loco" o no?

En el adelanto de la revista está bien reproducido, desde las tres veces que dice haber visto la resurrección de Cristo, los diálogos que tiene con Conan, el perro que muere y que antes lo manda a clonar en Estados Unidos, y el "Angelito" como le llama él, que es uno de los seis clones que le llegan y muere al año.

El "canal de luz" como lo llama él que le abre el Conan fallecido y el "Angelito" con Dios que él lo denomina el número uno, que termina en un momento revelándole por qué tenía tanto diálogo con él y le afirma que tenía una misión como antes había sido con Moisés. Hay un paralelo que, de hecho, mismo en entrevistas en on lo cuenta Milei, era meterse en política, ser presidente y combatir al maligno.

De hecho, estaba hablando con Giselle Leclercq, compañera de la revista, y me decía que hay palabra se estaba usando mucho en todo lo que son las nuevas derechas en el mundo y se llama "conspiritualidad".

Después, hay más. Las charlas que él tiene con economistas muertos como Murray Rothbard, entre otros, que él dice que lo asesoran en algunos temas.

Pero si no entiendo mal, por lo que me contó tu padre, cada perro representa a un economista, ¿habla con los distintos economistas fallecidos a través de cada uno de sus perros o entendí mal?

Los perros tienen los nombres de los grandes popes de la economía. Milei tiene un gabinete de sus perros, con los que analiza la situación política, los tiene asignados según el tema. Conan le hace la estrategia general, Milton me parece que es el que lo asesora con temas de economía, hay uno que le hace ver el futuro y aprender de los errores que creo que es Robert, y así los tiene separadas como si fuera un Gabinete.

O sea, hay funciones terapéuticas que cumplen cada uno de los perros.

No solamente terapéuticas, sino de análisis y de estrategia política.

Algo que me llamó mucho la atención que en libro no está, pero escuché audios de las secciones de Karina Milei que se entrena con Melamed, quien es la que mete de lleno a Milei en su vida, en el libro están algunas entrevistas donde ella cuenta el método donde cuenta, cierra los ojos, agarra la foro de una animal muerto y empieza a hablar con él y le llega una sensación que luego la traduce en palabras.

También es llamativo que Melamed cuenta, por ejemplo, que habla bastante con mosquitos y tiene un trato para que los mosquitos no le piquen, por eso hace años que ya no usa ningún tipo de repelente, además de que habló con el Covid en 2020 que tendría un mensaje buena onda, según dice.

Ella es la que entrena Karina. Escuché sesiones de Karina en las que hablaba con animales y es interesante porque no solamente es místico, vuelvo a la conspiritualidad, sino que en las sesiones de Karina decía "recién hablé con tu perro Felipe (ejemplo) fallecido y me dijo que te ve muy bien, está todo bien" pero que, por ejemplo, que la semana que viene, vos Jorge, tenés que entrevistar a Massa, como que lo baja muy a tierra.

En el arranque del 2022, cuando empieza la interna fenomenal de la Libertad Avanza, algunos me contaban "me echaron porque Karina tiró las cartas de tarot y le salió que sería un traidor", algo que pensé que era una exageración, pero luego de escuchar como ella baja a tierra todo esta cosa esotérica me parece perfectamente posible.

