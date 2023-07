Arrepentidos y ‘despechados’ en el armado federal de Milei

Javier Milei terminó la semana del cierre de listas con problemas: en Entre Ríos, producto de candidatos que renunciaron con denuncia penal de por medio y un partido que integraba su alianza que pegó el portazo. Mientras que en Tigre, un dirigente que se perfilaba para ser su candidato a intendente salió con los tapones de punta contra los armadores de La Libertad Avanza y una denuncia de un pacto con Sergio Massa.

En la provincia que gobierna Gustavo Bordet, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza lanzó a Sebastián Etchevehere como precandidato a gobernador.

Un armado que presentó problemas ya que los candidatos a senador titular y senadora suplente en el departamento de Villaguay se dieron de baja señalando que sus rúbricas fueron adulteradas y nunca prestaron conformidad para acompañar al partido libertario.

Así consta en el expediente que se presentó el viernes en la fiscalía del mencionado departamento, lo que complica seriamente la chance de competencia de LLA porque, de acuerdo a la ley provincial, un postulante a la gobernación debe tener el apoyo de al menos 15 candidatos a senadores provinciales. Con las acusaciones en marcha, el espacio del libertario quedó con 14 y resta conocer qué decisión tomará la Justicia provincial.

A este panorama, se le sumó la salida de la fuerza SER del armado provincial, con duras críticas. “Son una banda de inescrupulosos que usaron las ideas de la libertad para llenarse los bolsillos”, remarcaron desde el espacio con un comunicado en el que, además, subrayaron que una de las precandidatas a diputada del frente liberal es hija de un ex ministro de Videla durante la dictadura.

Bajo este tono, marcaron que “ingenuamente, hace unos meses nos sumamos a este proyecto político creyendo que sería una alternativa diferente a las que existen actualmente en nuestro país.

Comprobamos que es solo una franquicia política que vendió las candidaturas al mejor postor”.

En tanto, en el municipio gestionado por Zamora, LLA iba a ir con Martín Uruguareña, un empresario, para disputar la conducción del distrito. Pero no fue así y el dirigente acusó a los armadores de entregar “la lista a Sergio Massa”. “Me apretaron, me dijeron que el lugar iba a Juan Cervetto y el segundo puesto para alguien de Carolina Píparo. Me cagaron”, dijo en un audio al que tuvo acceso PERFIL.

Desde el partido de Milei se encargaron de ofrecer una respuesta ante el pedido de este medio: “Después del cierre de listas, y en la discusión, los dirigentes que quedan afuera o no obtienen los lugares que pretenden comienzan a lanzar acusaciones falsas de cualquier tipo”.

Del lado de un dirigente simplemente hablan de “despechados”. Es más: piden que “se vea bien” las listas nacionales y provinciales, que están integradas “por gente que responde a LLA y de los partidos aliados”.