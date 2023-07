Javier Milei le respondió a Juan Carlos Blumberg: "Denuncien todo lo que quieran"

El precandidato a presidente liberal Javier Milei le respondió a Juan Carlos Blumberg luego de que este lo acusara de "haberlo usado para la foto" tras dejarlo fuera de la boleta luego del cierre de listas y apuntara contra los armados políticos de Carlos Kikuchi, principal operador del economista.

"A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia). El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran", lanzó el diputado vía Twitter rechazando las acusaciones.

A su vez, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza completó su réplica dándole retweet a un mensaje del diputado provincial Martín Menem, quien señaló: "El tamaño de las operaciones para atacar la figura de Javier Milei crece a medida que se acercan las PASO. Muy previsible.

"Es demasiado importante lo que hay en juego", remarcó el sobrino del expresidente Carlos Menem y concluyó: "Una Argentina Distinta es imposible con los mismos de siempre".

Juan Carlos Blumberg apuntó contra Milei: "Me usaron para la foto

Además, desde el espacio del economista liberal le restaron importancia a los planteos del empresario y consideraron que sus declaraciones se deben a que no logró sus objetivos personales de cara al cierre de listas y las próximas elecciones.

"En los cierres de lista aquellos que pugnan por ser candidatos y quedan afuera muchas veces terminan heridos. Este parece ser un caso", indicaron en diálogo con PERFIL.

Las acusaciones de Juan Carlos Blumberg contra Javier Milei

El escándalo entre el diputado y el empresario se desató luego de que este último quedó fuera de la boleta tras el cierre de listas, motivo por el que decidió salir a romper el silencio. Entre otras cosas, acusó a Milei de "usarlo para la foto" y reveló polémicos detalles sobre el armado político del espacio.

Según relató Blumberg en diálogo con PERFIL, su primer acercamiento al economista se produjo a través de Victoria Villarruel, precandidata a vicepresidenta, cuando ella, desde su lugar de diputada, se acercó a la Fundación "Axel Blumberg" para hablar sobre proyectos de Seguridad.

Acto seguido, el empresario afirmó que a fines de 2021 fue citado por el Partido Democrático, a través de Raúl Casal, y comenzó a tener reuniones con él y otros dirigentes como Marcelo Pocoví. Aseguró que en aquel momento Villarruel se acercó nuevamente y le ofreció ser candidato a intendente de San Isidro como así también para gobernador.

Carlos Eguía: "Si Milei y los suyos se ensucian por un palo y medio son más basura de lo que yo creo"

"Empecé a trabajar con el Partido Demócrata yendo a todos los programas de televisión y radio. Lo que yo veía de Milei, todo lo que planteaba, me parecía prudente", recordó Blumberg y afirmó que fue él, a través de Pocoví, quien les consiguió las oficinas en en séptimo piso de Esmeralda 46, a media cuadra de Plaza de Mayo.



Haciendo referencia al momento de quiebre en la relación, sostuvo que se produjo con el cierre de listas y amplió: "Yo había averiguado un poco de Milei. Llegué a través de una colega a Karina (hermana). Tenía buenas referencias. Pero después viene una periodista del canal Metro y me empiezan a invitar seguido y me van poniendo candidatos al lado. Me usaban".

"Me llega un mensaje de la colega y me dice que Milei me iba a poner de diputado número 13 en la lista o de senador tercero", señaló el empresario y continuó: "De golpe me llamó Carlos Kikuchi (armador nacional) y me plantea porque decía que era diputado, etc. Le dije que no hablaba con intermediarios, que me dé con el dueño del circo y lo mandé a la mierda".

"Me usaron para la foto", acusó el empresario.

En este sentido, Blumberg afirmó que no conocía a Kikuchi y que la hermana de Milei le había dicho que "si tenía un problema hablara con ella porque Kikuchi estaba por debajo". "Karina luego me ofrece esto en Diputados o Senadores. Ahí les dije que no. Fue el jueves previo al cierre en una oficina donde estaban todos a media cuadra de 9 de Julio".

"Es bárbaro porque todos decían que habían echado a Kikuchi, pero era todo mentira, estaban todos. Llegué decepcionado", sostuvo el empresario y precisó que "después se enteró por Joaquín De La Torre y Jesús Cariglino que no lo iban a poner".

Además, detalló: "Me dicen que quien financiaba la campaña era Massa. Ahí me caí de culo. Me cayó la ficha con lo que denunciaba Carlos Eguía (periodista de Neuquén) que dijo que pedían plata para lugares". De todas formas, señaló que a él no le pidieron nada, al menos de forma directa.

Javier Milei y su demanda a periodistas: acordó con Vilouta pero le pide un millón a otros cuatro

Asimismo, señaló que no logró hablar con Milei y lo acusó de utilizarlo: "Estuve una vez en la presentación del libro. Me sentaron en la primera fila. Me usaron otra vez para la foto. Él entró y me agarró las dos manos, yo no entendía nada".



"En la reunión del Partido Demócrata estaba toda la gente a la que cagaron. Todos decían que los usaron trabajando un año y medio para la campaña y el día anterior al cierre de listas metieron toda otra gente. Y ahí metió Massa. Quedé realmente decepcionado", concluyó.





AS.