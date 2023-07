Patricia Bullrich, precandidata presidencial de la oposición, analizó este lunes 3 de julio la situación de la Argentina: sostuvo que el país atraviesa una dicotomía de "sometimiento o conflicto", por quienes se resisten a la implementación de cambios, y afirmó que ella "elige el conflicto que genere una salida".

"En el fondo lo que te plantean no es diálogo, te dicen 'no quiero dialogar, quiero que te sometas a seguir con las cosas como están'. Es sometimiento o conflicto", explicó la exministra de Seguridad.

La expresidenta del PRO insistió en que "te sometés a lo que la Argentina es y seguís por este camino o tenés conflicto" y sostuvo: "En esa dicotomía yo elijo el conflicto dirigido hacia una salida", sostuvo en diálogo con Carlos Pagni por el programa Odisea Argentina (LN+).

Bullrich afirmó que su principal diferencia con Horacio Rodríguez Larreta, su rival en las PASO de Juntos por el Cambio, se basa en la postura de ambos frente a los acuerdos políticos y señaló que ambos difieren "en la medida en que los acuerdos políticos son un instrumento para el cambio o un bloqueo".

"La Argentina no ha tenido diálogos para el cambio, ha tenido diálogos para mantener el status quo", manifestó Bullrich y, ante el planteo sobre si es o no es dialoguista, respondió: "Depende, si el diálogo me hace avanzar, dialogo".

"Acuerdo de políticos" y "casta"

"El gran dilema en este momento es si hago un acuerdo de políticos entre políticos, donde mantengo las cosas sin tocar, o si desempodero a los políticos para empoderar a una sociedad que ha perdido tan solo en 20 años un 100% en una burocracia que no le dio nada", añadió.

La precandidata presidencial hizo referencia a la denominación de "casta" planteada por el economista Javier Milei y coincidió en que "hay una gran parte de la dirigencia política argentina que se alimenta a si misma y reconstruye el poder sin ser capaz de pensar cuánto de ese poder debería devolvérselo a la gente".

En contexto de campaña, sostuvo luego que "no es momento de hacer promesas" e insistió en la necesidad de fijar un camino concreto durante el futuro Gobierno. "No está en lo que tenemos sino en lo que somos capaces de cambiar, de transformar", aseguró.

"Le voy a poner a la política el carácter de convicción que la Argentina necesita para salir adelante. Hay que elegir un camino, seguirlo y no desviarse", manifestó y reiteró que "los liderazgos de convicción son los que han logrado cambios reales en los sistemas" y que estos han sido posibles dado que "eligieron un camino y no se desviaron".

Un pedido para Sergio Massa

Bullrich explicó también cómo llevaría adelante su eventual Gobierno y aseguró que impulsaría "temas estratégicos" como la educación, la salud, la seguridad y la economía, con el objetivo de "poner orden". Sobre esta última área, afirmó que su eventual ministro de Economía será un hombre y dijo que busca un titular de la cartera económica "con mucho poder".

La precandidata presidencial se dirigió al actual titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, y sostuvo: "Le voy a pedir que el primer presupuesto sea déficit cero. Le voy a pedir al ministro de Economía, ahora candidato a presidente, que él lo deje armado".

Su pedido se basa en el marco de la transición y la obligación del Estado de presentar el proyecto de Presupuesto en el último trimestre. "Le voy a pedir que deje armada una reforma del Estado y una ley de ministerios. Tendría que hacer algún trabajo y no tirar la pelota hacia adelante", sentenció.



