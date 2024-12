La cordobesa Carmen Álvarez Rivero, entre los cinco senadores que rechazaron la expulsión de Kueider

La Cámara de Senadores decidió este jueves la expulsión de Edgardo Kueider, el legislador peronista detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar.

La medida fue aprobada con 61 votos a favor, cinco en contra y una abstención (Juan Carlos Romero), en una sesión especial convocada por el bloque de Unión por la Patria (UxP).

Ramón Mestre: amigos de De Loredo quieren una alianza con Milei, a lo que yo me opongo totalmente

Entre los votos negativos a la expulsión, destacó el de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien argumentó la necesidad de respetar el debido proceso antes de tomar decisiones drásticas. "A Kueider lo vamos a sacar a patadas, pero respetando el debido proceso", señaló durante su intervención.

Junto a Álvarez Rivero, se opusieron a la expulsión los senadores Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical), Enrique Goerling Lara (Frente PRO), Alfredo De Angeli (Frente PRO) y Andrea Marcela Cristina (Frente PRO).

Kueider, detenido con una suma millonaria sin justificar

Edgardo Kueider fue detenido el pasado 4 de diciembre en Paraguay mientras intentaba ingresar al país con USD 211.102 no declarados. Además, llevaba consigo 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes, equivalentes a unos 500 dólares. Tras su arresto en Asunción, Kueider solicitó licencia en el Senado.

El PJ va por la sanción del Presupuesto 2025 con cambios de “ultima hora” que encendió la crítica opositora

El legislador, miembro del bloque de Unidad Federal y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, era considerado un aliado del Gobierno. Su banca será ocupada por Stefania Cora, militante de La Cámpora en Entre Ríos.

El debate en la Cámara estuvo marcado por las declaraciones de los senadores cordobeses. Luis Juez, quien votó a favor de la expulsión, señaló: "Lo de Kueider nos ha ofendido a todos los senadores, somos todos delincuentes. Todos cobramos para votar. Eso es inadmisible". Juez también criticó la falta de criterios unificados para tratar actos de inmoralidad y destacó que "hoy es un día espléndido porque sacamos la mugre".

Por su parte, Alejandra Vigo también respaldó la expulsión.

¿Expulsión o suspensión?

De los 72 miembros de la Cámara, 67 asistieron y optaron por la expulsión, rechazando la propuesta de La Libertad Avanza, que planteaba suspender al senador, impidiéndole ocupar su banca y percibir su sueldo al menos hasta el 1.º de marzo, cuando comienza el período de sesiones ordinarias.

Rodrigo de Loredo: "Juez me dijo que la anterior elección era su última como candidato a gobernador"

"Teníamos la intención de suspender al senador Kueider; pero se necesitan dos tercios para eso y no los pudimos conseguir. No podemos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación porque no sería bueno para nosotros. Al no tener números, vamos a votar por la expulsión", explicó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche.