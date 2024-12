Ramón Mestre: Amigos de de Loredo quieren una alianza con Milei, a lo que yo me opongo totalmente

Ramón Mestre parece haber comenzado su campaña para volver al Congreso nacional y eligió la confrontación con algunos dirigentes y algunas administraciones para hacer pie en el inicio de su nuevo objetivo. El primero en recibir sus dardos fue el diputado nacional Rodrigo de Loredo, de quien dijo que "quiere una alianza con el presidente Javier Milei, a lo que yo me opongo totalmente”.

En otro tramo de la entrevista, calificó a la administración de La Libertad Avanza “es de derecha y yo no soy de derecha”.

Vapuleó al gobernador Martín Llaryora al vaticinar que “Córdoba va camino a ser Formosa”, finalmente no ocultó su fastidio con el senador Luis Juez, quien hace unos días dijo en el programa de streaming Blue Chingón que los gobiernos de Eduardo Angeloz y de su padre Ramón Mestre –ambos fallecidos– estuvieron signados por la corrupción. “Ninguno de los dos está para defenderse… esas cosas no se hacen.

También dijo que Juez elogió a Milei porque había venido a romper el bipartidismo. “Yo yo entiendo a dónde hay que ponerlo al senador, que ha tenido una carrera tan zigzagueante. Fue menemista, kirchnerista, macrista y ahora de La Libertad Avanza”.

A lo largo de la entrevista a Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio (90.7), Mestre estuvo a punto de quebrarse en dos oportunidades: cuando replicó las críticas de Juez al gobierno de su padre y cuando habló de Talleres, quien vive instancias muy especiales ya que tiene ciertas posibilidades de considerarse campeón de AFA.

-No le gustaron las palabras de Juez sobre el gobierno de su padre…

-Yo no puedo permitir esas críticas hacia mi padre y hacia Angeloz, más cuando no están para defenderse. Eso es de baja estofa, más aún cuando tuvimos una alianza hasta la última elección. Ahora tenemos que empezar una nueva etapa en el radicalismo. No se tiene que poner nervioso. Él ha sido candidato en todos los turnos electorales.

-Coincide con lo que dijo en este medio De Loredo…

-Me alegro pero algunos amigos de Rodrigo piensan que hay que hacer una alianza con el presidente y yo terminantemente digo que no. Por supuesto que voy a ser orgánico y si el partido lo decide, acataré.Lo definirá el Congreso provincial.

-¿Si el Congreso lo decide se sumaría a la campaña de esa alianza?

-Las prioridades de Milei tienen una lógica dogmática de extrema derecha que yo no comparto. Fíjense lo que pasa con los jubilados o con la educación. Sinceramente no me veo en una lista con La Libertad Avanza.

-¿El radicalismo puede dividirse y una parte ir con Milei y otra buscar otros aliados?

-No me preocupan los nombres de candidatos sino generar alternativas. Me preocupa que la provincia se está transformando en Formosa y eso no me hace gracia. No son tiempo para tibios. En estos tiempos hay que jugársela. Rodrigo dice que el es oficialista del cambio. Bueno, yo no, soy radical. No me interesa ser candidato a diputado, tampoco lo descarto. A mí me encantaría ser gobernador, me preparé para eso. Yo estoy siempre trabajando y recorriendo los pueblos y los barrios.

-Pero fue intendente de una de las ciudades más importantes del país y se fue con muchos cuestionamientos…

-Sí, pero es muy difícil gobernar cuando el gobernador tira para atrás y desde la Casa Rosada jamás se recibe nada. Cuando me fui del Gobierno, el entonces gobernador Juan Schiaretti –después de un reclamo en la Justicia – pagó 1.800 millones de pesos a la ciudad… Con esto no quiero decir que sea más fácil gobernar con recursos, pero me remito a las pruebas. Llaryora recibiórecibió recursos alevosos de Schiaretti y del gobierno de Alberto Fernández. Yo puedo demostrar eso de manera concreta, no de chamuyo en una cámara de televisión en Buenos Aires.

-¿Milei hace un reparto discrecional de los recursos?

-Sí, igual que los Kirchner. Con este gobierno, hubo un montón de provincias que recibieron muchísimos ATN de manera discrecional. Esto los que están tanto tiempo en cámara no lo dicen.

-¿Puede dar nombres?

-Hay dirigentes de Córdoba que están en la televisión local y nacional y no lo dicen. Yo no estoy todos los días…

-Los que más salen son Juez y Deloredo…

-Por ejemplo, ahí hay dos personas que tendrían que usar más herramientas. Esto tiene que ver con el discurso que venimos enarbolando. No hay grises. El gobierno de Milei usa los ATN para domesticar a los gobernadores como lo hacía el kirchnerismo. A mí no me sumen ahí.

-¿Sú única posibilidad es competir con la lista 3 del radicalismo puro?

-Puede ser una posibilidad, lo va a decidir el Congreso y yo soy orgánico. Yo no soy una persona que hace una construcción personal. Ahora hay que ver 2027 también, porque se elegirá gobernador. Juez ya dijo que la de 2021 era su última posibilidad. Bueno, ahora está en campaña de nuevo… esperamos reciprocidad y que conduzca el radicalismo.