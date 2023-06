Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta arrancaron la campaña a pura agresión, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Al jefe de Gobierno porteño le preguntaron por Bullrich y no dudó en ponerla en la vereda de Mauricio Macri, sin disimular que el expresidente "apadrina" la precandidatura de la extitular del PRO, y que Larreta desafió ese poder interno, quedando en la vereda opuesta.

En ese sentido, lo que dijo el precandidato a presidente fue que "ese modelo ya fracasó. Lo que propone Patricia es un mensaje fuerte y eso no funcionó. Lo probó Mauricio y no sirve, no funciona de esa manera", haciendo énfasis en la necesidad de ampliar los acuerdos, salvo con el kirchnerismo.

Arde la interna del PRO: Patricia Bullrich trató de "ventajero, oportunista y deleznable" a Larreta

Y, al enterarse de esas declaraciones, la respuesta de Patricia Bullrich no tardó en llegar. "Me parece una bajeza moral, oportunismo y falta de ética", aseguró la exministra de Seguridad. Y agregó que "hay límites en una campaña, es un ventajero total. No puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece deleznable, todo muy oportunista".

Esto generó la preocupación dentro de Juntos por el Cambio, por el tono de campaña y las consecuencias que podría traer este cruce luego de las PASO, apuntando siempre a contener del voto del espacio, más allá de quién gane la interna.

Larreta: "El modelo de Bullrich es como el de Macri, y fracasó"

Además, entienden que del otro lado ahora hay un candidato competitivo, que puede hacer fuerza, como lo es Sergio Massa. Por eso van a seguir intentando poner algunas reglas claras de juego electoral, para que la interna no se desborde y los termine perjudicando.

JL