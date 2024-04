Bausili y Quirno hacen magia en Beijing: "no negociamos con comunistas", pero extiendan el Swap

Las volcánicas críticas que el presidente Javier Milei ha dedicado a China y a Xi Jinping en particular, llegando a tildarlos de “régimen asesinos” y enfatizando que su gobierno "no hará pactos con comunistas", choca esta semana con la necesidad del equipo económico de renegociar las condiciones del swap acordado por el kirchnerismo, ya que el tema es simple: si desde Beijing se hartan y bajan el lugar, en junio vencen US$ 6 mil millones. Ante ese cuadro, la serie de reuniones que mantendrán este lunes el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, adquieren un volumen político fundamental. En los hechos, junto a la canciller Diana Mondino que viajó un día antes que ellos, deben reencausar una negociación que ponga en una suerte de "paraguas", como el que alguna vez se usaba con los ingleses por el tema Malvinas, las explosivas declaraciones que hace Milei en muchas de sus entrevistas, sin medir los costos diplomáticos que pueden implicar.

Bausili y Quirno partieron este viernes por la tarde en busca de refinanciar ese segmento activado que comienza a vencer en junio, y se sumarán a la comitiva de Diana Mondino, quien salió antes que ellos rumbo al gigante oriental. La agenda de Bausili marca que emprenderá el regreso a Buenos Aires el martes, mientras que Quirno seguirá con la comitiva oficial rumbo a París, donde participará de las reuniones en las que la Argentina recibirá la hoja de ruta de acceso a la OCDE.

Renunciar a China es difícil, incluso para el anarcocapitalista argentino

La negociación, que tiene voltaje político que económico, se centra en lograr que un segmento del Swap de U$S4.900 millones que vencen en junio de este año, y que fueron utilizados en su momento por el exministro de Economía Sergio Massa para compensar la falta de dólares y hacer frente al pago de vencimientos con deuda, puedan renegociarse con nuevas fechas de vencimiento.

Dada la situación en la que se encuentran las reservas del Banco Central, que si bien mejores que hace unos meses, siguen en terreno negativo y ese detalle sumado a una cosecha que no va a ser tan buena como se preveía, además de las obligaciones con distintos organismos multilaterales vigentes, lo cierto es que si China se cierra en reclamar el pago, la gestión libertaria no tiene recursos para hacer frente a ese pago. De allí que la renegociación es tan dura como vital.

Claro que dada la relación tirante con el gobierno chino, a partir de la posición contraria frecuentemente expresada por Milei, se espera un diálogo complejo y en rigor no se sabe cuál será la respuesta de Xi, el único que puede sellar un nuevo plazo. Se descuenta que la reunión con Gongsheng no dejará una respuesta y solo será un paso a la decisión final de Xi.

Quirno y Mondino seguirán a la OCDE

Desde el Palacio de Hacienda indicaron que el secretario de Finanzas participará junto a Mondino en un evento de promoción comercial y de atracción de inversiones en el que estarán presentes empresas locales con negocios e inversiones actuales o potenciales en Argentina; importadores y distribuidores locales de productos argentinos; y cámaras e instituciones de promoción locales.

La agenda de Quirno en Beijing también incluirá reuniones con el Vicepresidente de la República Popular China, Han Zheng; el Viceministro de Comercio y Representante de China para el Comercio Internacional, Wang Shouwen; y con el Gobernador del Banco Popular de China (PBC), Pan Gongsheng.

Además, el secretario estará presente en la reunión con el Canciller de la República Popular China, Wang Yi; y con el Vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), Zhao Chenxin.

Luego, la comitiva se trasladará a París, donde continuarán los encuentros bilaterales. Allí, Quirno participará en la ceremonia de apertura de la OCDE, donde Argentina recibirá la hoja de acceso a la ruta del organismo. En esta línea, el secretario formará parte de la reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Además, mantendrá un encuentro junto a Mondino y el ministro de Economía de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.