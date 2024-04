Nuevas relaciones con Estados Unidos: qué pasará con el vínculo con China

Después del encuentro, de la semana pasada, entre el Presidente Javier Milei con la generala norteamericana Laura Richardson en Tierra del Fuego, en donde el mandatario pidió “estrechar" relaciones con Estados Unidos y habló de "afinidad natural"; comenzaron a circular versiones sobre posibles nuevos acuerdos comerciales con el país norteamericano.

Sin embargo, la enemistad entre el país presidido por Joe Biden y China, importante socio comercial de Argentina, encendieron las alarmas sobre cómo podría afectar a la economía naciona.

Cambio de rumbos políticos

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Juan Negri quien expresó que, “está claro que el presidente decidió un rumbo de política exterior que es profundizar los vínculos”.

Según el entrevistado, “cuando gobierna la centro derecha, se enfatizan más los vínculos con el Atlántico Norte o la Unión Europea” porque se busca un acuerdo de libre comercio y “se descarta o se pone en segundo plano, los avances del peronismo en relación a la política exterior”, como América Latina.

Para Negri, “Milei continúa con algo que estaba presente en el gobierno de Macri”, pero “con unos dos o tres pasos un poco más allá”. Y siguió: “Está claro que la política exterior del presidente y de la canciller va hacia bueno los aliados”.

China y su relación con Argentina

Al ser consultado sobre la posibilidad de que China se mostrara molesta por esta relación, Negri aseguró que, “Argentina no es un súper importante para China, pero es considerada una presencia estratégica razonable”. “Obviamente que la llegada de Milei al Gobierno no fue vista con buenos ojos y además, algunas posturas nacionales sobre el tema Taiwán, a China no le gustaron nada”, agregó.

Por el lado de Argentina, el analista explicó que, “está en una posición incómoda porque tiene más vínculos económicos con China que con Estados Unidos”, pero a la vez, “se está en una zona geográfica donde hay mayor dependencia por cercanía de Estados Unidos”. Y admitió: “Nuestro país está a medio camino entre los dos potencias y se necesitaría una política exterior bastante inteligente y no de tratar de sacar lo mejor de cada vínculo”.

Política exterior y revisión de vínculos

En ese sentido, Negri explicó que esta nueva gestión “es un gobierno que, en muchas áreas del Estado, avanza y sin demasiada sutileza” porque “se ve un poco de torpeza y la política exterior no se escapa de esa situación”.

Para cerrar, dijo: “No me parece mal que se trate de tener un vínculo, incluso con Estados Unidos, buscando sacar provechos estratégicos, pero también habría que mirar la necesidad de seguir manteniendo vínculos cordiales con alguno de nuestros principales socios comerciales como China”.