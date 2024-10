Elisa Carrió: “Si Cristina gana la provincia de Buenos Aires, se cae el Gobierno”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, no se guardó nada al referirse al presidente Javier Milei. “Está jugando con fuego”, soltó con un tono de advertencia. Su crítica apuntó a la decisión del mandatario de elegir a Cristina Kirchner como su principal oponente político. “Si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”, sentenció al aire de Radio Con Vos, en entrevista con Ernesto Tenembaum.

Carrió recordó con sarcasmo la estrategia que ahora utiliza Milei. “Esto es lo que pidió Cristina en su momento: 'Armen un partido y ganen las elecciones'. Y eso hicimos, se las ganamos”, comentó, evocando aquella época en la que la UCR, la Coalición Cívica y el PRO crearon Cambiemos para hacerle frente al kirchnerismo. Su frase apuntó a la ironía de la situación actual: el jefe de Estado no hace más que repetir la historia de su enemiga.

Polarización y el "cajón" del kirchnerismo

Desde que asumió, Milei no dejó de golpear al kirchnerismo. Culparlo por la crisis económica parece ser su deporte favorito. Pero Cristina, lejos de acobardarse, le acepta el duelo. La muestra más reciente se dio en un cruce público sobre el "cajón" del kirchnerismo. Carrió insinuó que el presidente subestima a su rival, algo que podría costarle caro.

En lo que respecta al campo, Carrió lanzó otra alerta. Denunció una concentración sin precedentes de tierras en manos de unos pocos y apuntó a los grandes capitales que, según ella, no invierten en el desarrollo de los pueblos. Advirtió que, sin una política rural efectiva, el crecimiento será imposible.

Milei y Villarruel: "Son peronistas"

Aunque se esfuerce en disimularlo, para Carrió, Milei y su vice, Victoria Villarruel, son peronistas de pura cepa. Prueba de ello, dice, es la reciente visita de Villarruel a Isabel Perón en España, un gesto con más de una lectura, que no puede pasar desapercibido para quienes saben leer entre líneas.

Carrió reflexionó sobre la historia argentina, señalando que la violencia no es exclusiva del peronismo, sino parte de un inconsciente colectivo que parece no dar tregua. "¿Queremos seguir siendo violentos o preferimos una lucha pacífica y activa?", planteó con un tono casi filosófico.

Para la líder de la Coalición Cívica, la retórica libertaria de Milei no es más que un espejismo. “No es libre; un hombre tan lleno de odio es esclavo de sus pasiones”, lanzó. Según ella, ser libre implica generosidad y respeto por las opiniones ajenas, algo que, a su juicio, Milei no demostró hasta el momento.

Finalmente, Carrió se refirió al complicado panorama económico. “Todas las clases sociales”, según ella, enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. “No importa el nivel social, el problema es el mismo”, afirmó. Y añadió una crítica a la concentración de riqueza en manos de unos pocos, esos mismos que, según ella, saquearon al país durante décadas.

