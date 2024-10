Milei: "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro"

El presidente Javier Milei aseguró este domingo que le gustaría ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo" con la ex mandataria Cristina Kirchner "adentro".

En una entrevista con el canal TN, Milei habló de la interna peronista y dijo que el enfrentamiento político entre la ex presidenta y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, "no es un problema" para él.

"No es un problema para mí. Es un problema de la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro", enfatizó el jefe de Estado.

El presidente expresó: "Los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos, con mucho sobrepeso".

"Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Recibimos una situación extremadamente compleja. Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas. Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina", enfatizó.

Milei insistió en que abrirá el cepo al dólar pero no lo hará "a cualquier precio", por lo que buscará el momento adecuado.

"El cepo lo vamos a abrir. Soy liberal libertario. No hay nada que odie más que algo que restrinja la libertad de los individuos. Ahora, no estoy dispuesto a salir a cualquier precio", resaltó.

En la entrevista, sostuvo también que se registró una "mejora" en las jubilaciones, pese al veto a la movilidad.

"Crecieron más de diez puntos por encima de la inflación. Y si las medís en dólares, se triplicaron", dijo. Y destacó que en su gobierno logró "bajar en ocho puntos porcentuales la pobreza".

"Esto no es un tema menor. De acá para adelante solamente buenas noticias. Esto tiene que ver con que subió el salario real y mejoraron las jubilaciones", evaluó.

El Presidente también utilizó el término "deep motosierra" como su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, esta semana en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

"La motosierra no para nunca. En nuestro Gobierno la motosierra no va a parar jamás. De hecho, la baja de gasto público está enfocada en poder bajar impuestos", afirmó Milei.

Al ser consultado sobre la proyección de la inflación, el mandatario nacional sostuvo: "Nosotros no hablamos de proyecciones. Las puedes hacer como un escenario para tener un orden de magnitudes. No me gusta hablar de proyecciones. La economía es la ciencia de la acción humana. Si yo te digo ‘¿qué vas a estar consumiendo de acá a 15 días?’. No lo sabés. Imaginate si tengo que hacer la proyección para 47 millones de argentinos para todo un año. Es una quimera".

Milei también se refirió al veto al financiamiento de las universidades y señaló que "es muy interesante el tema de los estudiantes" porque "las universidades es lo que se considera en la Argentina una vaca sagrada".

"Los políticos utilizan estas causas nobles para esconder los robos. Lo mismo hicieron con los planes sociales. Cuando esta discusión arrancó, el apoyo a las universidades como institución era 90-10. Hoy ese número es 50-40. La imagen de las universidades cayeron 30 puntos. Esto sucede porque la gente entendió de qué se trata eso. Acá no está en juego ni la universidad pública ni el arancelamiento. Lo único que queremos hacer nosotros es auditarlas. ¿Cuál es el problema? Los que roban no quieren. Entonces los políticos empiezan con discusiones mentirosas", agregó.

En ese marco, apuntó contra el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto: "La imagen más repugnante, rastrera y miserable de la política la mostró el discurso de Miguel Pichetto. Él dijo ‘Milei cree que gana con el veto, pero pierde’. Él piensa en términos de la vieja política, en términos populistas".

"No por nada fue el jefe de la bancada del kirchnerismo el jefe de la banca del kirchnerismo en el Senado durante bastante tiempo. Piensa en la toma de decisiones mirando las encuestas", cuestionó Milei.

En la misma entrevista, Milei se diferenció esta noche de su vicepresidenta Victoria Villarruel por sus elogios a la ex mandataria María Estela Martínez de Perón. "Yo no lo hubiera hecho", consideró el jefe de Estado.

Luego de que la titular del Senado homenajeara a la ex presidenta y colocara un busto suyo en la Cámara alta, Milei cuestionó la reivindicación que hizo Villarruel.

"Para mi el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", subrayó el mandatario nacional.

