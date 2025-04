Cepo y FMI: opinan Redrado, Lacunza, Lazzari y Boggiano

El anuncio del Gobierno Nacional sobre el levantamiento del cepo cambiario el lunes y la implementación de un nuevo régimen de flotación dentro de bandas entre $1.000 y $1.400, con una actualización mensual del 1%, fue analizado por cuatro economistas este sábado. Para Martín Redrado, genera "buenas expectativas", mientras que para Sebastián Lacunza significa que el Banco Central puede "pararse con otra musculatura para evitar un desorden cambiario". En la misma sintonía opinó Gustavo Lazzari, expresando que el precio del dólar "ahora es libre y refleja la realidad". "El anuncio del Gobierno es un logro", consideró Miguel Boggiano.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes por la tarde que en el comienzo de la semana entrante se terminará el cepo cambiario y destacó que eso permitirá que empiecen a ingresar capitales. También confirmó que el directorio del FMI aprobó el nuevo acuerdo con la Argentina, por US$ 20.000 millones.

Al respecto, Redrado dijo que participó en una reunión privada convocada por Caputo, con un grupo de economistas profesionales. "Se trató de un intercambio profesional de visiones y precisiones sobre el alcance de las normas. Todos tenemos buenas expectativas sobre lo que puede ocurrir, pero la clave en el corto plazo es la liquidación de divisas por parte del campo", afirmó en diálogo con Rivadavia AM 630.

Según explicó, el Banco Central viene de perder unos 2.500 millones de dólares en reservas en apenas 20 días, y revertir esa tendencia es fundamental para dar previsibilidad al tipo de cambio. Por eso estimó, junto a su equipo de la Fundación Capital, que a partir de las próximas semanas podrían ingresar alrededor de 3.000 millones de dólares mensuales en concepto de liquidación de exportaciones agropecuarias. No obstante, advirtió que las condiciones climáticas adversas han retrasado el ingreso de la cosecha y que muchos productores esperarán cierta estabilidad cambiaria antes de vender. "El productor quiere ver cómo evoluciona el tipo de cambio. Si ve que sube, va a esperar. Si se estabiliza, va a liquidar", explicó.

Martín Redrado

Redrado apoyó el nuevo esquema de bandas cambiarias que regirá desde el lunes, pero lo consideró un sistema transitorio. "Muy pocos países utilizan bandas. Lo lógico es que Argentina evolucione hacia una política de tipo de cambio flotante, como la mayoría de los países emergentes", sostuvo el ex presidente del Banco Central.

"Es muy importante sorprender para bien, pasar por encima de las expectativas del mercado. Este paquete es sólido. Ahora hay que demostrar que camina", afirmó sobre el nuevo acuerdo con el Fondo.

El exministro de Economía analizó el levantamiento del cepo cambiario y lo comparó con la situación que le tocó gestionar en 2019, durante el final del gobierno de Mauricio Macri. "El cepo siempre se pone para lo que viene, no para lo que pasó. En aquel momento venía un gobierno que decía que iba a pagar jubilaciones con letras del Banco Central. Eso obligaba a elegir el mal menor. Era eso o un corralito", afirmó.

Según Lacunza, en diálogo con Rivadavia AM 630, la implementación del cepo fue una medida drástica pero necesaria para evitar un colapso mayor. "Cuando un paciente llega desangrándose a la guardia, hay que hacerle un torniquete. Y cuando el futuro parece más prometedor, como creo que es ahora, hay que aflojarlo y volver a la vida normal", graficó.

Hernán Lacunza

En ese sentido, marcó similitudes y diferencias con el contexto de 2018, cuando Argentina recurrió al Fondo Monetario Internacional. "Hoy no hay desequilibrio fiscal. En aquel momento también había buenas intenciones, pero lo que complicó fue la dinámica política. Cuando el mercado vio que el kirchnerismo podía volver, se perdieron 17.000 millones de dólares de depósitos. Ahora eso no va a pasar: este gobierno tiene tres años por delante y una mejor configuración macroeconómica", sostuvo.

También señaló que el atraso cambiario era una materia pendiente del actual equipo económico y que la decisión de levantar el cepo se precipitó por la caída de las reservas en las últimas semanas. "Se perdieron 2.500 millones en tres semanas y la brecha se duplicó. El gobierno estaba en una zona de confort con el cepo, que le daba cierta estabilidad nominal, pero ahora cambia totalmente de esquina en el ring cambiario", comparó.

Lacunza celebró que se haya alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario, que contempla un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares. "Le permite al Banco Central pararse con otra musculatura para evitar un desorden cambiario. No es Tyson, pero pasó de reservas netas negativas de 7.000 millones a positivas en 5.000. Eso tiene un efecto disuasorio", indicó.

Consultado sobre el temor de que esos fondos se utilicen para intervenir en el mercado cambiario —como ocurrió durante su gestión y generó fuertes críticas—, Lacunza explicó que el objetivo es que el uso de esas divisas sea mínimo. "Idealmente no se deberían usar, pero eso depende del comportamiento del mercado. El precio del dólar oficial será más alto, lo que ayudará a reducir la demanda y aumentar la oferta. Eso es lo lógico y lo que pedía el Fondo", explicó.

Gustavo Lazzari

Lazzari: "El precio del dólar va a moverse porque ahora refleja lo que realmente vale"

El economista Gustavo Lazzari celebró la eliminación de las restricciones cambiarias y destacó el optimismo que generó en los sectores productivos y comerciales. También por Rivadavia AM 630 sostuvo que la medida representa "la salida del último grillete que le quedaba a la economía" y que, si bien no implica automáticamente "felicidad", sí permitirá que el sistema funcione con mayor fluidez.

"Los que hacemos negocios todos los días detrás de un mostrador no cuestionamos los precios de mercado. Se aceptan o no. Pero el precio es clave porque nos permite tomar decisiones. Con el cepo, estábamos forzados a precios artificiales. Ahora eso se terminó", afirmó Lazzari, marcando un cambio de paradigma. Según explicó, con un tipo de cambio determinado por la oferta y la demanda, la noción de "devaluación" pierde sentido: "Devaluar es que el gobierno fije un nuevo valor por debajo del anterior. Pero ahora el precio lo pone el mercado. Por eso hablo de fluctuación, no de devaluación".

Lazzari argumentó que la primera reacción del mercado puede implicar un aumento del tipo de cambio, pero eso no debe ser leído como un fenómeno inflacionario automático. "El precio del dólar va a moverse porque ahora refleja lo que realmente vale. Si el viernes estaba a $1.070 y el lunes abre a $1.190, eso no es una devaluación sino una corrección. El precio ahora es libre y refleja la realidad", explicó.

Sobre las tasas de interés, descartó una suba para desalentar la compra de dólares. "No creo que aumenten las tasas. No hace falta. Hay muchos dólares y van a aparecer más, sobre todo del sector privado. El fondo monetario es el que menos aporta. El campo y el ahorro informal tienen mucho para inyectar si hay confianza", afirmó.

Finalmente, criticó el ruido político que rodea a las decisiones económicas. "Hay que putear un poco menos. El ruido no ayuda al negocio. La economía necesita calma, no declaraciones altisonantes. Hay que dejar que el mercado encuentre su equilibrio", concluyó.

Miguel Boggiano: "No me sorprendería que el dólar se quede en un lugar de 1300 o 1500"

El economista Miguel Boggiano consideró que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un "logro" para el gobierno del presidente Javier Milei y puso paños fríos sobre una eventual disparada del dólar.

"El anuncio del Gobierno es un logro. Están dadas las circunstancias para que el dólar no se vaya a las nubes", reflexionó Boggiano sobre las bandas de flotación cambiarias que estable la nueva normativa del tipo de cambio.

Además, indicó: "No me sorprendería que el dólar se quede en un lugar de 1300 o 1500. Esto va a terminar con el dólar atrasado o dólar alto. Vamos a exportar al precio que sea el dólar".

Miguel Boggiano

"En 48 horas se acaban los misterios del precio del dólar. Va a bajar el riesgo país. Yo estoy en la misma línea que el presidente", añadió Boggiano.

Ayer, el Gobierno anunció en conferencia un préstamo de 20.000 millones de dólares con el FMI, quien realizará el primero de los desembolsos el próximo martes y que será de 12.000 millones.

