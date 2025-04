Carlos Melconian habló este sábado sobre la salida del cepo cambiario anunciada por el Gobierno Nacional y analizó que se trata de un "cambio rotundo" respecto a la política monetaria que venía aplicando. “En lo macroeconómico no estamos en la etapa 3″, dijo en referencia a la conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que manifestó este viernes una nueva fase de su plan. También se refirió a la inflación de marzo, que marcó 3,7%.

El economista dijo que el anuncio realizado en la tarde noche del 11 de abril primero por Caputo y más tarde por cadena nacional por el presidente Javier Milei fue por un "cambio urgente", ya que dejó de ser sostenible la estructura cambiaria mantenida por el Ejecutivo. “Voló por el aire la tablita cambiaria. Evidentemente el dólar no va a quedar donde estaba. La política cambiaria ha hecho un giro importante, casi digo en el buen sentido porque lo otro no iba más. Había una cuestión ficticia llamada base monetaria alta, de que hace siete meses no emitimos, eso no es cierto, es una fantasía”, indicó.

"Estamos en un cambio rotundo. Eso de tirar hasta las elecciones ya murió. Viene un cambio rotundo porque si no, el acuerdo con el FMI no salía. Hay cambios evidentes en lo cambiario y monetario. Seguir tirando dólares para tener una brecha baja no va más”, manifestó el expresidente del Banco Nación.

Este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que entregará al Gobierno Nacional 20.000 millones de dólares. Un "voto de confianza", dijo su directora Kristalina Georgieva. El organismo también se mostró complacido por el ajuste que, desde su llegada a la Casa Rosada, ejecutó el libertario.

El Gobierno establece que el dólar oficial flotará entre $1.000 y $1.400 y levanta el cepo cambiario

El anuncio de Luis Caputo sobre el levantamiento del cepo

Para Melconian, la salida del cepo y la apertura para acceder a dólares "no es una demanda social", a diferencia de la inflación. “Esto es el camino a la normalización porque todavía falta que las corporaciones tengan libertad cambiaria. El amontonamiento de plata que vamos a recibir... es como que le han dado tranquilidad financiera a los pagos del exterior con este nuevo blindaje”, manifestó en diálogo con Radio Mitre.

“No es fácil salir de la banda cambiaria. La bandita dentro de la banda era el precio del blend y el techo de los paralelos reinante el viernes. Así que tiene que ser un número lo suficientemente ágil. En términos de las reservas netas internacionales que ha fijado el Fondo, pareciera que el Gobierno se dio seis meses para ordenarse", continuó.

Luego de analizar los anuncios del Gobierno, el economista sostuvo que la inflación "encontró un piso del 2%" e indicó que el 3,7% que arrojó marzo se debió a aumentos que se sumaron particularmente en ese mes. Más allá de ese pronóstico, alertó: “Si sigue así, vamos a llegar al 18% a mitad de año, que es la meta anual”.

“El Gobierno compró tranquilidad financiera. Este programa y sus modificaciones son una nueva apuesta a los mercados. Están esperando que el timing electoral los ayude en términos de un nuevo dólar, una nueva inflación y una nueva actividad”, finalizó.

Milei habló al país: "Eliminamos el cepo, tengan la tranquilidad de que todo marcha acorde al plan"

El comunicado del FMI luego de la confirmación de otro desembolso

El FMI difundió durante la noche del viernes un comunicado en el que destacó los logros del programa económico argentino y dijo que el apoyo de US$ 20.000 millones apunta a respaldar los "impresionantes beneficios" de las medidas adoptadas.

Además, la titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo que "sobre la base de los impresionantes esfuerzos en curso para desregular la economía, el programa busca profundizar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento de Argentina, incluso a través de su vasto potencial en energía y minería".

De todas maneras, dejaron en claro que continuarán las exigencias. Afirmaron que "los esfuerzos se centrarán en seguir i) fortaleciendo la flexibilidad de los mercados de productos y de trabajo, y en la apertura gradual de la economía; (ii) mejorar la eficiencia del Estado y su previsibilidad regulatoria; y iii) mejorar la gobernanza y la transparencia, en particular mediante una mayor armonización de los marcos de lucha contra la corrupción y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con las normas internacionales".

"El programa respaldado por las autoridades tiene como objetivo consolidar los impresionantes beneficios iniciales de los recientes esfuerzos de política monetaria -respaldados por fuertes esfuerzos de ajuste fiscal y monetario y desregulación- y, al mismo tiempo, abordar las vulnerabilidades macroeconómicas que aún persisten en Argentina", dijo el organismo.

Además, el Fondo Monetario pidió "avanzar con las reformas" para fomentar la productividad, la competitividad y el crecimiento. Y respecto al acuerdo, detalló: "El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF) a 48 meses para Argentina por un total de US$20.000 millones (o el 479% de la cuota), con un desembolso inmediato de US$12.000 millones, y una primera revisión prevista para junio de 2025 con un desembolso asociado de alrededor de US$2.000 millones", precisó el organismo.

