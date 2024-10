El gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió este sábado "unidad peronista" en medio de la interna por la conducción del Partido Justicialista (PJ) y llamó a dejar de "reproducir" las "metodologías y conductas" que los llevaron a este presente.

Titulado Construir un escudo y una alternativa: para eso, unidad, el texto sigue la línea del discurso que el mandatario provincial dio el 17 de octubre en la ciudad de Berisso, donde fue el único orador en un acto por el Día de la Lealtad. "Argentina atraviesa una situación muy grave, nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta el odio y reprime salvajemente a los que protestan. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta acá? Milei no ganó por accidente; es presidente luego de que el peronismo hiciera un gobierno nacional que no cumplió con las expectativas", sostuvo en tono autocrítico.

Luego agregó que su responsabilidad pasa por proteger a los bonaerenses y que pese a la atomización peronista y "los errores cometidos", el espacio sigue siendo la principal fuerza política para oponerse a Milei pero también a Mauricio Macri.

Fue la introducción para aclarar su posición en la interna del PJ que, de realizarse, sería entre Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Crítico, sostuvo que "de manera inoportuna, en un momento donde no deberíamos distraer demasiada energía en internas partidarias, irrumpió una discusión de cara a la presidencia del Partido Justicialista". En el primer punto señaló: "Desde que se apartó a Alberto, repetí en público y en privado que no me interesa disputar la interna del PJ ni directa ni indirectamente".

Y continuó: "La que encabeza el gobernador Quintela, quien anunció su postulación hace tres meses, y la lista que encabeza Cristina, cuya candidatura dio a conocer diez días atrás a través de un documento donde plantea que en el peronismo no sobra nadie. .Mi deseo y mi posición es que se logre un encuentro, un diálogo, y se evite una innecesaria competencia interna. Ambos proponen dos puntos centrales: nítida oposición a Milei y convocatoria a la unidad".

También analizó que "la derecha" aprovecha los debates internos del espacio. "A horas del cierre, vuelvo a expresar mi voluntad: ¡unidad, unidad respetuosa, unidad peronista!", subrayó.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Kicillof respondió las críticas del kirchnerismo y esbozó una autocrítica al interior del peronismo

Con referencias a los cuestionamientos que recibió por estos días, el gobernador bonaerense fue tajante: "Quintela no es mi candidato, es un gobernador y un dirigente que viene enfrentando, con un coraje que no abunda, las políticas de Milei desde una provincia alejada de los medios y las redes porteñas".

Y destacó: "Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo “subo o bajo”, pero sobre todo es un gran error atacarlo. La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados. Pareciera que no se registra del todo lo que está pasando en el país y en nuestra fuerza política: hay enojos, diferencias y desacuerdos. Esos reclamos, esos enojos deben ser escuchados con humildad y de ninguna manera pueden ser descalificados como signos de traición".

Pidió además "reinventar una alternativa", cuestionando el "fallido proceso" del Frente de Todos en el gobierno que antecedió a Javier Milei encabezado por Alberto Fernández. "La verdad es que no quiero ni puedo estimular peleas entre compañeros pero tampoco puedo convalidar el equivocado mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento. La única pelea en la que todos los días pongo cuerpo y alma es la pelea contra Milei y sus políticas de exclusión y crueldad", sostuvo Kicillof, en un mensaje explícito a las críticas de kirchneristas puros como los senadores Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli, como así también de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

"Últimamente sectores de nuestra fuerza política, con quienes a veces tengo diferencias pero también un recorrido común, afecto y coincidencias, han decidido criticarme mucho y acompañarme poco. Sinceramente, me cuesta entenderlo pero no tuve ni tengo la necesidad de agredir a nadie para expresar el reclamo de un mayor respaldo al gobierno provincial. Sobre quienes forman parte del gabinete, estoy orgulloso del trabajo que vienen haciendo y que deseo que sigan realizando", continuó Kicillof.

Y aclaró: "Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco. Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento. Con los dirigentes que se oponen, con la CGT y las dos CTA, con los movimientos sociales, con todas las agrupaciones, con todos los gobernadores e intendentes, con toda la militancia; con nuestras diferencias pero sobre todo con nuestro compartido amor por la patria, espero que el Partido Justicialista dedique toda su energía a fortalecer el escudo y la alternativa que tanto necesita nuestro pueblo".

El senador de Unión por la Patria calificó de esa manera al gobernador de Buenos Aires por no pronunciarse en favor de Cristina Kirchner de cara a las elecciones internas que se realizarían en el Partido Justicialista.

Oscar Parrilli

"A nosotros nos parece muy ingrato que él no tome una postura política frente a esto porque no se trata de ser candidato a presidente, que obviamente tiene su legítimo derecho a hacerlo y nosotros no negamos que él pueda ser un candidato", dijo en diálogo con radio Splendid 990.

En esa línea, continuó: "Él forma parte del espacio político nuestro. Militó allí y tuvo todos los cargos políticos. Cuando se tomó la decisión, que no fue aislada, acerca de la posibilidad que Cristina conduzca este espacio, a nosotros nos parece muy ingrato que él no tome una postura política".

"En esta circunstancia, en este momento, nos parece precisamente que la actitud que tenía que tener sería otra", remarcó el legislador, sumándose a otras voces kirchneristas que arremetieron contra Kicillof.

