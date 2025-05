Macri afirmó que una victoria del kirchnerismo sería “una catástrofe”, pero le echó el fardo a Karina Milei

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, afirmó este domingo que la división del voto entre su partido y La Libertad Avanza (LLA) puede "debilitar muchísimo al Gobierno" de Javier Milei, porque si sale segundo o tercero en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires —mientras el peronismo aparece primero en las encuestas para CABA— puede ser "una catástrofe". Además, responsabilizó a Karina Milei por las negociaciones truncas entre ambos partidos.

Consultado sobre si el kirchnerismo puede ganar las dos elecciones. Macri respondió: "Sí, claramente". "La división del voto y haber debilitado el PRO de esta manera va a llevar a una elección legislativa después de la cual (Leandro) Santoro puede decir ‘yo fui el más votado’", señaló. “Yo tengo la responsabilidad de la presidencia del partido. Estoy acá. ¿Cómo no voy a tener ganas de defender el futuro de nuestra gente? Amo este país, aun perdiendo la Ciudad”, consideró luego.

Sin embargo, Macri afirmó en declaraciones al canal de noticias TN que “si el mundo y el mercado ven que llegan segundos o terceros en los dos lugares (por Capital y provincia) es una catástrofe". Respecto al vínculo con LLA, insistió que no hay unidad porque la obstaculizó la secretaria general de la Presidencia e integrante del “triángulo de hierro”, Karina Milei.

“Karina fue la que decidió no hacer acuerdos en ningún lado. Ellos tienen la decisión de no hacer un acuerdo. A Javier le venden el cuento de que Jorge (Macri) no quería un acuerdo en la Ciudad, pero no es cierto", estableció el expresidente. Tras no alcanzar un acuerdo para ir juntos en CABA y de cara a los comicios bonaerenses de septiembre, el exmandatario dijo que "hay un mandato de la Mesa Ejecutiva del PRO para llegar a un acuerdo en provincia con La Libertad Avanza, y después diseñar un proyecto de provincia".

Sin embargo, las indirectas de Macri hacia la fuerza libertaria no se acabaron allí, ya que también puntualizó: “Bienvenida la competencia, pero muestren un equipo, un proyecto”, provocó, en sintonía con las críticas de Laura Alonso hacia la candidatura de Manuel Adorni, a quien la vocera definió como “un muñequito de PlayStation” que “no conoce la Ciudad y no entiende nada”.

Por último, Macri denunció que el oficialismo “ha decidido emplear la energía escasa que uno tiene como ser humano en dar la batalla contra el PRO, en vez de usarla en la cantidad de cosas que faltan”, comparó la actitud del PRO con la de los libertarios: “Yo describo, ni me lamento”, dijo y apuntó que en el Congreso “ellos estaban con una corneta, se tiraban agua, y nosotros veníamos con inteligencia y capacidad”.

En la misma entrevista, el expresidente aprovechó para continuar despegándose de su exaliado Horacio Rodríguez Larreta, quien “tiene una enorme frustración porque creyó que ya era presidente”. “Es muy triste lo que le ha pasado a Horacio. Él dice que yo estoy haciendo de psicólogo, pero cuando uno conduce tantos años, termina siendo más psicólogo que ingeniero”, admitió.

Frente al tono autocelebratorio del exjefe de Gobierno, quien asegura que la gestión actual festeja las obras de su mandato frente a la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri comentó: “Él dice ‘yo hice esto, yo hice lo otro’. Él no hizo nada. Condujo a un grupo de personas que tenían proyectos”, diferenció y agregó: “Si Jorge Macri no inauguró ninguna obra es porque él no dejó ninguna obra para seguir”. “Él quiere hacer daño, llevar al PRO a un estado de debilidad. Quienes hoy votan a Larreta piensan que todavía está en el PRO”, problematizó.

En otro pasaje de la entrevista, Macri aseguró que la Legislatura porteña debería tener “como máximo 30 legisladores”, pero reconoció que “nunca tuvimos los votos para una reforma constitucional”. "Todas estas genialidades las hizo el progresismo caviar, que llenaron de instituciones que gastan fortunas en la Ciudad". Allí disparó directamente contra Rodríguez Larreta, otra vez: “Horacio no le dio prioridad a bajar la cantidad”, criticó.

Macri habló sobre su posible candidatura como senador

Asimismo, el expresidente descartó que esté pensando en presentarse como candidato. “Yo he dicho que no tengo vocación de ser candidato. Nadie me creyó en el 2023. Ahora no me van a creer. Para mí, es importante que aparezcan y sigan otros para llevar la antorcha de estas ideas de cambio que el PRO trajo a la política en Argentina, que hoy lleva adelante La Libertad Avanza a nivel nacional, y el PRO en la Ciudad. Por eso en el PRO no se necesita una motosierra, hace falta ver dónde seguir mejorando”, comentó.

El expresidente agregó que de cara a la elección del 18 de mayo "es importante que todos entendamos qué se discute, cómo vamos a cuidar lo que obtuvimos y cómo vamos a seguir mejorando" en Ciudad. “Es importante que entendamos que vamos a votar cómo cuidar lo que construimos hace años. Todo lo que hicimos costó un montón. Destruir cuesta solo un ratito”, advirtió. También observó que “esta elección, por primera vez, no está mezclada con lo que ocurre en el país”.

Ignacio Torres, el gobernador de Juntos por el Cambio de Chubut, fue el soldado elegido por Mauricio Macri para presumir. Lo definió como “una gran esperanza” y aseveró: “Si sigue como va, Chubut va a ser como Kuwait. Va a demostrar que tiene recursos para que nadie tenga que estar esperando que un gobernador le tire un carguito en la gobernación, o algún intendente en una ciudad”. Chubut “tiene todo para ser un desarrollo económico bestial, duplicar la población y exportar al mundo”, opinó.

