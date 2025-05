Separan el caso $Libra de otra denuncia por coimas contra Karina Milei

La Justicia decidió separar la investigación contra Karina Milei por presunto cobro de coimas y tráfico de influencias. De esta manera, este expediente se tramitará en paralelo a la causa $Libra luego de que la Cámara Federal Porteña le diera la razón a la jueza María Romilda Servini en la contienda de competencia que trabó su colega Marcelo Martínez de Giorgi.

En su fallo, el camarista Mariano Llorens señaló que son adecuados los motivos de Servini para no anexar la denuncia formulada por los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro al expediente donde se investiga a Javier Milei, Sergio Daniel Morales, Mauricio Novelli y Manuel Terrones. Para los legisladores, Karina Milei se aprovechó de su cercanía como funcionaria del Presidente y actuó como “lobista” para concretar encuentros y reuniones con personalidades del mundo cripto y, por ende, obtener un beneficio económico de ello. “Puede afirmarse que de sus términos se desprenden particularidades que requieren ser previamente despejadas por el magistrado que resultó desinsaculado por sorteo, para –en su caso– plantear la pretendida conexión”, sostuvo Llorens. Servini rechazó la competencia y devolvió la denuncia contra la secretaria general de la Presidencia tras señalar que la acusación penal y la causa $Libra son diferentes. La jueza consideró que la vinculación de ambas en este momento es prematura y que el objeto de la acusación de Frade y Ferraro “resulta ser mucho más amplio que la mención de su persona al menos a lo que respecta a Karina Milei, ya que se mencionan diferentes cobros indebidos”.

Por otra parte, la jueza más histórica de Comodoro Py apuntó contra Martínez de Giorgi de no haber hecho una mínima instrucción del expediente y que no les tomó testimonio ni a los denunciantes y tampoco a los periodistas Cristina Pérez y Paulino Rodríguez, quienes fueron mencionados en la acusación. Además, Servini puso en relieve que tampoco se citó a declarar en calidad de testigo al orfebre Juan Carlos Pallarolls, quien en una entrevista televisiva aseguró que le pidió a Javier Milei una reunión y que fue derivado a su hermana, por ser la única persona que manejaba su agenda. Dijo que esta “le solicitó para concretar la audiencia un depósito de US$ 2 mil, asignándole a esos fines “una cuenta”. El fiscal Eduardo Taiano tiene delegada la investigación de la causa $Libra y paralelamente trabaja por este año con Martínez de Giorgi. Taiano fue quien le pidió al juez que le derivara la causa a Servini para que la acumule con otro grupo de denuncias, incluida otra por delito de “agiotaje” o fraude bursátil. En las próximas horas, la jueza Servini deberá determinar si convoca a indagatoria a Javier Milei a responder por los delitos de defraudación, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública tras el pedido del abogado Gregorio Dalbón. Para el letrado, el actual jefe de Estado se valió de un “aprovechamiento de la estructura del Estado y de la investidura presidencial para promover intereses particulares”.