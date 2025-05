Tras ser increpado en la Villa 31 por un grupo de jóvenes que lo insultaron y le arrojaron huevos, Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra su sucesor, Jorge Macri, a quien acusó de orquestar una "emboscada" en su contra. En plena campaña legislativa, el exjefe de Gobierno porteño redobló la apuesta: dijo que el PRO actual “no trabaja” y que hacen una campaña basada en sus logros: "Sería más honesto que digan que en este año y medio no le encontraron la vuelta”.

“Obviamente eran del PRO, identificados con Jorge Macri”, disparó Larreta, sobre el episodio ocurrido durante una recorrida en la Villa 31 de Retiro. Y señaló, incluso, que el video de la agresión fue difundido por cuentas vinculadas al oficialismo porteño. “Lo publicaron al minuto. Fue una emboscada "torpe", insistió, en alusión a la cuenta @JProtwitera, que luego eliminó el material.

"Yo no me engancho en eso”, dijo el exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con Radio Mitre. Y lejos de bajarle el tono a la interna, Larreta deslizó que, ahora, "la ciudad se parece al conurbano”.

En sus declaraciones de este sábado, Larreta volvió a cuestionar su propia decisión de haber incorporado a Jorge Macri a su gestión. “Yo lo traía como ministro, un ministro tiene una función acotada. Y otra cosa es ser jefe de Gobierno, donde tenés todo a cargo y debés laburar 24/7. No es lo mismo trabajar de 6 a 21 que de 9 a 18. No trabajan”, sentenció sobre el actual alcalde y su equipo.

Larreta luego planteó: “¡Lo que hay que trabajar en esta ciudad! Hay que ser medio loco, tenés que estar 24 horas encima de los detalles, conocerla, recorrer el barrio. Yo tenía en mi teléfono dónde estaba parado cada policía y cuando no estaba, me sonaba la alarma y yo preguntaba: ‘¿Dónde está?’. Hay que ser medio fanático. Hay que estar 24/7: el que conduce y todos".

También acusó al PRO de sostener una campaña basada en sus logros: “Hacen campaña ponderando y valorando las cosas que yo hice en la ciudad, se los agradezco".

"La lástima es que no pueden contar nada de lo que hizo Jorge Macri en estos 500 días. Sería más honesto que digan que en este año y medio no le encontraron la vuelta”, los chicaneó a sus ex aliados del PRO.

Larreta también desestimó las críticas que surgieron tras su afirmación en el debate legislativo sobre su intención de volver a la Jefatura de Gobierno en 2027. “Yo fui 100% sincero con la gente. Cuando voy por la calle, me dicen: ‘Volvé’. Por todos lados. Ayer estuve en la Feria del Libro y, con mucho cariño, la gente me pide ‘volvé a ser jefe de Gobierno’. Y a mí me entusiasma, hay mucho para hacer", señaló.

Asimismo, paralelamente, este sábado, Jorge Macri fue consultado por las recientes críticas de Larreta hacia su gestión, y respondió: “Lo veo muy enojado, como con algo que no ha logrado procesar, pero a mí me gusta reflexionar con preguntas".

Y se preguntó en diálogo con Radio Rivadavia: "Si Horacio le hubiera ganado la PASO a Patricia (Bullrich), que la perdió, y hubiera logrado ser Presidente, que no lo logró, ¿se hubiera ido de el PRO? ¿Si él hubiera llegado a ser Presidente desde el PRO, te imaginas que si hubiera ido del PRO?".

