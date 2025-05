Tras su fallido recorrido por la Villa 31, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que el PRO "le tendió una emboscada"

En medio de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires y una interna caliente que parece no tener fin, Horacio Rodríguez Larreta acusó al PRO, liderado por Jorge Macri, de organizarle una "emboscada" durante una recorrida en la Villa 31 de Retiro. El exjefe de Gobierno porteño, actualmente candidato a legislador, señaló que fue víctima de una provocación planificada por su antiguo espacio político

Durante su visita al barrio, Larreta mantuvo una reunión con vecinos que, según su entorno, transcurrió en un ambiente positivo. Sin embargo, al retirarse, fue interceptado por un grupo de jóvenes que le arrojaron huevos y encendieron bengalas amarillas, generando una situación tensa.

El incidente fue registrado en un video difundido por la cuenta "Juventud Pro Twittera", seguida por figuras del PRO como María Eugenia Vidal y Laura Alonso. En respuesta, Larreta publicó en la red social X: "Así se hace política en el conurbano. Te arman una emboscada, la filman y la publican en redes. La ciudad no es el conurbano, Jorge Macri. Menos humo amarillo y más gestión".

El mensaje de Larreta fue interpretado como una crítica directa a su sucesor, a quien acusó de trasladar prácticas políticas del conurbano bonaerense a la capital. El video fue eliminado poco después de su publicación, pero las imágenes ya habían circulado ampliamente.

Desde el equipo de Larreta expresaron su preocupación por lo que consideran una campaña de hostigamiento sistemático, mencionando que los carteles publicitarios del candidato fueron vandalizados en varias ocasiones. Además, señalaron que este tipo de acciones buscan desestabilizar su campaña electoral.

Este episodio profundiza las tensiones internas en el PRO, evidenciando la fractura entre Larreta y el sector liderado por Jorge Macri. La disputa se da en un contexto de creciente polarización política en la ciudad, de cara a las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo.

Larreta le dijo "laburo mata chamuyo" y Jorge Macri le respondió: "Quiere que al PRO le vaya mal en la Ciudad"

Larreta vs Macri: una interna que no termina

No es la primera vez que el ex jefe de Gobierno critica la labor del actual funcionario. Previamente, Larreta apuntó contra Jorge Macri al decir "laburo mata chamuyo", en alusión a sus promesas de campaña que no cumplió. Sin embargo, el actual jefe de Gobierno porteño se calzó el guante y respondió con dureza. En su mensaje, aseguró que su antecesor no tuvo voluntad política para enfrentar problemas como los manteros o los piquetes, lo que volvió a encender la interna del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, Macri criticó varias decisiones de la gestión anterior: "Larreta dejó de hacer la obra de la cárcel de Marcos Paz; la decisión de Larreta fue no levantar los manteros, no dar la batalla por los piquetes ni evitar los acampes".

Larreta y Macri, en "tiempos mejores"

Además, Macri criticó la gestión de seguridad de Larreta y lo acusó de operar contra el PRO en la Ciudad. “No creo que la Ciudad esté más sucia que cuando se fue Larreta. A él en el último año se le fugaron presos 24 veces; a mí en el primero, 23. Es un problema que ya venía de antes”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en medio de un clima político caldeado, a pocas semanas de las elecciones legislativas previstas para el 18 de mayo. El cruce evidencia la interna dentro del partido, que atraviesa un proceso de fuerte fragmentación entre sus principales referentes.

El intercambio se potenció tras un debate televisivo entre candidatos a legisladores porteños, en el que Larreta ironizó sobre el rol de Jorge Macri en la gestión. “Tiene que agarrar la pala”, lanzó el exjefe de Gobierno, marcando un nuevo capítulo en la disputa entre ambos.

