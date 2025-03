Rodríguez Larreta presentó a los candidatos de su espacio para las elecciones porteñas

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó este viernes a los candidatos a legisladores porteños que lo acompañarán en el segundo y tercer lugar de la lista "Volvamos Buenos Aires", la nómina que encabezará en las elecciones del 18 de mayo.

Se trata de la senadora nacional del PRO Guadalupe Tagliaferri, quien viene marcando posiciones distintas al del partido que preside Mauricio Macri, y del exvicepresidente primero de la Legislatura porteña Emmanuel Ferrario, quien buscará renovar su banca.

"Ya me conocés. Soy Larreta. Me llena de entusiasmo volver con una lista de personas valiosas y comprometidas con la ciudad que nos merecemos. Hoy les presento a la candidata número dos y al candidato número tres. Dos grandes amigos, a quienes quiero y admiro, compañeros de ruta desde hace muchos años", escribió el ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

Sobre Tagliaferri, expresó que “Guada es una mujer de convicciones fuertes. Fue ministra de Desarrollo Humano y Hábitat en la Ciudad. Conoce y siente como nadie las realidades más difíciles de muchos porteños y dedicó buena parte de su labor a los más vulnerables”, destacó Larreta, quien la tuvo a su cargo durante su primer mandato, entre 2015 y 2019.

Además, Rodríguez Larreta definió a su pupila como una "luchadora desde siempre por las mujeres y las instituciones", y recalcó que "ha dejado su marca como senadora nacional".

A Ferrario, que tiene 39 años, lo calificó como el político joven más innovador y lúcido de su generación". "Piensa, escribe, dialoga, escucha, hace. Emma vive la ciudad y las preocupaciones de los porteños como una parte importantísima de su vida. Le apasiona detectar nuevos liderazgos y transformar la política", subrayó.

Además de estos dos postulantes, Rodríguez Larreta anunció a Melisa Balbi ocupando el cuarto lugar de la lista y a Jorge Telerman, que estará en el quinto puesto.

Los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires

El plazo para la presentación de listas vence este sábado 29 de marzo, pero casi todas las fuerzas ya anunciaron a sus figuras principales, con la sorpresa de Manuel Adorni encabezando la lista de La Libertad Avanza.

Por el lado del PRO, la postulación de Silvia Lospennato es una decisión estratégica de la familia Macri y María Eugenia Vidal. La diputada, reconocida por su impulso a la ley de Ficha Limpia, viene fortaleciendo su vínculo con el oficialismo en los últimos meses. La campaña se centrará en destacar los logros alcanzados desde la administración de Macri hasta la actualidad, resaltando los valores y la identidad del partido y diferenciándose de la postura de LLA.

Otro de los que buscará un lugar en las elecciones legislativas será Ramiro Marra. Al igual que Rodríguez Larreta, que se distanció del Pro, Marra hizo lo propio con La Libertad Avanza, espacio que también ayudó a fundar y del que fue eyectado por sus diferencias con el Gobierno. El legislador anunció que formará parte de la lista de la UCeDé, que adoptará el nombre de Libertad y Orden. En su lanzamiento, destacó que el partido de Alvaro Alsogaray fue un “ícono del liberalismo argentino” y que su objetivo es retomar las reformas económicas que transformaron el país en décadas anteriores.

En tanto, el peronismo jugará sus cartas con Leandro Santoro, que participará con el nombre de “Es Ahora Buenos Aires”. El dirigente liderará un listado de unidad entre las dos listas nacionales y la nómina local de Unión por la Patria, encabezada por el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ), Juan Abal Medina, quien inscribió su propia lista “Seamos Libres” luego de que reclamara la falta de tiempo para librar una interna partidaria. Ante las críticas, el dirigente consideró que una segunda opción no era perjudicial para el partido.

La lista de candidatos se completa con Alejandro Kim (el partido de Guillermo Moreno, "Principios y Valores"), Lucille Levy (Evolución), Vanina Biasi (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Mauricio D’Alessandro (Integrar), Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria) y María Eva Koutsovitis (Confluencia)​.

La elección porteña del próximo 18 de mayo se convertirá en una verdadera prueba de fuego para quienes compitan por cargos legislativos en la Ciudad de Buenos Aires. Y será una prueba piloto que podría proyectarse a nivel nacional de cara a los comicios legislativos de 2025.

