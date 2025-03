Guadalupe Tagliaferri: “El PRO ha perdido su identidad y la gestión está fallando”

Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y miembro de Propuesta Republicana (PRO), manifestó su preocupación sobre la sesión de este miércoles en Diputados. La legisladora criticó las muestras de falta de respeto lanzadas dentro del recinto del Congreso y enfatizó la importancia de la formación y el diálogo en lugar de recurrir a gritos y chicanas. "Me da tristeza, porque hay que honrar el espacio del Parlamento", expresó.

En su análisis de la política actual, la senadora destacó que la crítica hacia la "casta política" ha marcado la agenda en los últimos años. Sin embargo, aclaró que no todos los legisladores comparten esa visión y que muchos están comprometidos con mejorar la representación política. "Aún con las diferencias, hay un objetivo común: pensar en una Argentina diferente", sostuvo.

Respecto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Tagliaferri cuestionó que el Gobierno haya recurrido a un instrumento legal controvertido en lugar de gestionarlo por medio de la la llamada "Ley Guzmán".

La senadora también reflexionó sobre su postura respecto del acuerdo con el FMI, donde expresó que, aunque le hubiera gustado que Argentina no tuviera que renegociar deudas, la realidad es que el país necesita refinanciar para evitar caer en default. "Lo que rechazo es el modo, no el acuerdo en sí", aclaró Tagliaferri.

Tagliaferri reiteró que, si bien el acuerdo con el FMI no es la solución ideal, es una salida inevitable dado el panorama económico del país.

En cuanto a la evolución del PRO, dijo: "El PRO perdió por completo su identidad", alertó, señalando que los valores que originalmente defendía, como la obra pública sin corrupción y la mejora en la educación, ya no parecen ser prioritarios. "Lo que éramos, lo que defendíamos, ya no está claro", remarcó Tagliaferri.

Al referirse a las próximas elecciones legislativas, la senadora señaló que aún no tiene claro si será candidata: "No me desespera", comentó, asegurando que su compromiso con la ciudad y su gestión sigue intacto. Tagliaferri también aclaró que, aunque existen disputas internas en el PRO, sigue siendo parte del partido que ayudó a fundar y que, en última instancia, lo que importa es la gestión y los problemas concretos de la gente.

"Lo que importa no es el partido al que estemos afiliados sino lo que hacemos por la gente", concluyó Tagliaferri, reafirmando su enfoque en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos por encima de las discusiones internas del partido.