Emmanuel Ferrario, candidato a legislador de JxC: "Soy de Larreta y de Vidal, me siento parte de los dos"

A los 17 años llegó desde Rafael Obligado, un pueblo de 500 habitantes, a estudiar a la Capital Federal. Se había ganado una beca para estudiar en la universidad Di Tella. “Era la primera vez venía a la Ciudad y me quedé a vivir acá desde ese año”, cuenta. Desde 2014 es parte de la gestión del PRO: primero con Horacio Rodríguez Larreta y desde fines de 2016 con María Eugenia Vidal. Siempre en el área de control de gestión.

Emmanuel Ferrario es la cabeza de la lista de legisladores porteños y fue una de las sorpresas de las boletas de JxC. Tiene una peculiaridad: entró en el mundo larretista y creció en el mundo vidalista. Y, desde fin de 2019, convive como asesor de ambos. En una entrevista exclusiva con PERFIL el pre candidato a legislador porteño habla del voto joven, critica a Javier Milei y traza una comparación con el Gobierno nacional.

Para su campaña sumó a su pequeño perrito que hace cuatro meses le regaló su pareja, Francisco. “Me acompaña los fines de semana, la gente me reconoce como el candidato del perrito”, se ríe. Se llama “Loki” y es un Jack Russell inquieto.

—¿Qué se juega en esta elección?

—Se juegan dos modelos de país, dos modelos de gestión. Por un lado el modelo del Gobierno con privilegios, vacunas para pocos y las fiestas en Olivos. También la falta de planificación para la vacunación y la militancia para el cierre de escuelas, y un Gobierno que te reta y te señala con el dedo. Por el otro lado, el modelo del Gobierno de la Ciudad, que planifica y basado en evidencias, que trabaja duramente para que los chicos vuelvan a las aulas.

—¿La Argentina está a siete diputados de Venezuela?

—Estamos en un proceso donde básicamente la cancha se inclina a un modelo que no queremos. Por eso hay que estar alerta: el avance contra las libertades es continuo. En ese contexto es clave decir “basta” y tener un bloque fuerte en el Congreso.

—¿Qué opinás del Olivos Gate?

—Es indignante y todo lo que se intentó montar luego: culpar a su pareja, decir que no fue un delito, que fue un error. Es un Gobierno que no prioriza a la gente, que no planifica. Se nota que no tienen un plan, es todo improvisación.

—¿Las PASO en la Ciudad potencian al espacio o desgastan a los candidatos?

—Las PASO potencian a nuestro espacio, nos da una mayor representatividad, muestra la unidad de Juntos por el Cambio y también la diversidad. Y el 12 de septiembre vamos a estar todos juntos.

—¿Vas a debatir con Roberto García Moritán y Andrés Borthagaray, los otros candidatos a legislador de JxC?

—Nuestro foco en escuchar a la gente, estar ahí. Hacia las elecciones generales vamos a debatir, nuestro foco hoy no es discutir entre nosotros.

—¿Quién te ofreció ser la cabeza de la lista porteña de legisladores?

—Me llamó Horacio a la oficina y estaba con María Eugenia. Llegué sin saber nada. Estaban los dos en el sillón de Horacio y pensé que era por un tema de campaña. Ahí Horacio me dijo que compartíamos los mismos valores, que tenía la confianza y la experiencia de trabajar juntos, y que ahora confiaba en mí para ir a la Legislatura. Y María Eugenia me felicitó y dijo que para ella era un orgullo enorme. Horacio y María Eugenia tienen un método y una visión sobre cómo mejorarle la calidad de vida a la gente: hacen que las cosas pasan. El método es que cuando se le dice a los porteños que se van a poder vacunar en 71 centros de vacunación en 15 minutos y eso pasa.

—¿Cómo es trabajar con Vidal y luego con Larreta?

—Empecé a trabajar en 2014 en jefatura de Gabinete de la Ciudad y me entrevistó Horacio. Dos años después me fui a trabajar a Provincia con María Eugenia y Federico Salvai, un gran jefe durante tres años en la Provincia. La similitud que tienen es esa pasión por la gestión y la obsesión por el seguimiento de planes. No se enojan con los problemas, ven cómo los resuelven. Me siento parte de los dos.

—¿Cómo definirías el vínculo que tienen ambos habiendo trabajado con los dos?

—Son exactamente lo mismo. Hay una nota de 2019 en el centro de monitoreo al jefe de gobierno y a la entonces gobernadora donde ellos plantean que no necesitan hablar, ya se conocen, saben qué van a decir. Juegan de memoria.

—¿Vos te sentís más larretista o más vidalista?

—Soy vidal-larretista o larretista-vidalista. El orden de los factores no altera el producto.

—¿En qué proyectos está trabajando?

—Estamos trabajando en una educación para el progreso, que te dé las herramientas para conseguir el primer empleo, y estamos trabajando con Soledad Acuña, una gran ministra de Educación, en eso. El segundo eje es aliviar a los que generan trabajo, aliviar a las Pymes y trabajar con los emprendedores y ayudarlos a tener el capital humano para hacer crecer la Ciudad.

—¿Los liberales se están llevando buena parte del voto joven con Milei?

—Estamos haciendo muchas actividades para generar propuestas que realmente reflejen sus necesidades. Compartimos banderas con los liberales: creemos en un Estado que no te aplaste la cabeza con impuestos, o que el mérito vale la pena. Pero hoy tenés un Milei que duda si cree o no en la democracia. Yo que me siento liberal, estoy a favor de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario, y creo en el cambio climático. Tenemos un modo de hacer probado, la gestión de la Ciudad se puede ver.

—¿No temés que se vayan votos “duro” del PRO con López Murphy?

—Las PASO van a ser mucho más representativas para el votante. No veo eso, el votante de JxC se siente representado por valores concretos. La lista de Vidal representa al Gobierno de la Ciudad del cual ella fue parte durante ocho años. Es la lista de Rodríguez Larreta y de la gestión de la Ciudad.

—¿Vidal endureció su discurso?

—No, si vos mirás las campañas de 2015, 2017 y 2019, y ahora este año siempre tuvo las mismas banderas. María Eugenia siempre luchó contra los barras bravas y las mafias sindicales, es la misma María Eugenia de siempre. Su liderazgo se basa en el coraje, en la pasión, que se la banca.

—¿Vas a debatir con el Frente de Todos?

—Sí. Es la lista del kirchnerismo, el espacio que le quitó en septiembre del año pasado de una manera imprevista los fondos a la Ciudad. Le quitó el 11% del Presupuesto a los porteños.

—¿Vas a presidir la Legislatura porteña y quedar segundo en la sucesión de Larreta dado que Santilli renunció como vicejefe?

—Soy pre candidato a legislador, mi foco está en dejarlo todo en esta campaña y luego la Legislatura lo decidirá en su momento.

—¿En las recorridas de campaña se ve la bronca de los jóvenes?

—Los jóvenes se quieren ir. Estábamos en una escuela técnica en Saavedra y Ezequiel, uno de los chicos, me dijo que el precio de quedarse en la Argentina, para él, era muy alto. Con 17 años. Me partió la cabeza. Hay una desilusión total con lo que pasó y con lo que hay. Ahí está nuestro trabajo es plantear un camino, lo que se ve en la Ciudad muestra que se puede.