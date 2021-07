María Eugenia Vidal: "Hoy me siento la candidata, y respaldada, de toda la coalición"

— ¿Por qué decidiste ser candidata en la Ciudad?

—Lo pensé mucho tiempo y soy candidata porque creo que es un momento de la Argentina donde hay que estar. Tal vez sea uno de los peores momentos desde el 2001, por la pandemia, las dificultades económicas y porque siento que muchos argentinos perdieron la esperanza. La política tiene la responsabilidad de devolverles a los argentinos la idea de futuro, haciendo mi parte.

—Dijiste que no iba a “abandonar a los bonaerenses” pero sos candidata en CABA, ¿los abandonaste entonces?

—Que no compita en la elección en la Provincia en esta oportunidad no quiere decir que abandone a los bonaerenses, no lo siento así. Mi compromiso, mi respeto y mi amor por ellos no cambió ni va a cambiar. No lo cambia una candidatura o una elección. Sí siento que hoy es importante que yo no compita para que puedan crecer otros. Si siempre estamos los mismos en los mismos lugares la Ciudad, la Provincia y el país no crece. Así lo entendió Mauricio (Macri) en 2013, y contra muchos que no entendían me promovía en la Provincia, porque creía que había que promover nuevos liderazgos.

—¿Te fuiste enojada de la Provincia, tras haber sido gobernadora?

—No siento que me haya ido de la Provincia, soy candidata por un distrito distinto. Mis padres siguen viviendo allá (en Haedo), estoy en contacto con muchos bonaerenses, con los barrios del conurbano profundo, lo hice toda la pandemia, no podía de manera presente, pero sí con el Zoom o de manera telefónica. Hace poco estuve cuando se incendió una cooperativa en Villa Itatí. Estar no quiere decir ser candidata. En la Provincia voy a estar siempre, no me voy a ir nunca. Y siento también mía la Ciudad: mi historia no es distinta a la de muchos que vivieron de un lado y del otro de la General Paz. La pandemia demostró que no hay dos provincias: me siento parte de las dos.

—¿Larreta te ofreció ser candidata en Ciudad?

—Horacio me lo ofreció pero toda la coalición me apoyó. Eso para mí era muy importante: no ser solo la candidata del PRO sino del conjunto de JxC. La gente me decía en la calle que no nos peleemos, que haya unidad. Hoy me siento la candidata, y respaldada, de toda la coalición.

—Cuando se bajó Patricia Bullrich argumentó que te hubiera ganado la interna

—Trabajé siempre por la unidad y Patricia lo entendió igual, y valoro y voy a valorar siempre su gesto por la unidad, y se lo dije. La grandeza no es común en política, así que lo resalto.

—¿Hablaste con Macri sobre tu decisión de competir en Ciudad?

—Hablé varias veces con él, a lo largo de este año y medio, en una relación que tiene más de 15 años. Conoció mi decisión antes que el resto, escuché su postura (que sea candidata en Provincia), y me siento apoyada por Mauricio, nuestro vínculo va más allá de la política.

—¿En la Provincia debería, al menos el PRO, llegar la unidad?

—Siempre es bueno trabajar por la unidad. Pero si no se logra una lista única, la unidad no está en discusión. En todo caso, habrá más de un candidato. Las PASO no tiene que ser una instancia destructiva o que ponga en crisis la unidad. A veces suman. Mis candidatos en todo el país van a ser los del PRO pero me parece muy bien que Facundo (Manes) se involucre en política.

—¿Creés que estamos a siete diputados de ser Venezuela?

— Estamos a diez diputados y la Ciudad renueva diez diputados (de JxC), esa fue otra de las razones que me llevó a la Ciudad. Si bien la gente apoya mucho a la gestión de Horacio, es donde ponemos un número de diputados en mayor riesgo, eso también me convenció de jugar acá. Lo importante es pelear porque no se construya esa mayoría del Frente de Todos.

—¿Cómo caracterizás al Gobierno nacional?

—Es un Gobierno de improvisados, no solo no logró resolver los problemas que se comprometió a resolver en 2019 sino que generó nuevos problemas. La educación, si los chicos deben ir o no a la escuela, si podemos o no salir del país y volver a entrar, y eso es producto de la improvisación. Y hay problemas de sensibilidad: si la patria es el otro, no vacunás primero a tus militantes cuando hay adultos mayores en riesgo. Se fueron mostrando tal como son: eso se ve cuando decían que venían a unir a los argentinos y acusan a la oposición de ser nazis, o de querer un país de mierda. Muestra lo que siempre fueron. Él “volvimos mejores” no era cierto.

—¿Vas a ir a una PASO con López Murphy?

—Es una persona que respeto y me parece bien que JxC se amplíe y podamos mostrar la diversidad. Lo que está en juego en Argentina es mucho más importante. Me parece muy bien si Ricardo quiere sumarse, JxC le va a dar la bienvenida.