El presidente Javier Milei defendió este domingo la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema y aseguró que aspira a que el Máximo Tribunal respete las ideas de la Constitución y esté “alineada con sus valores”.

Al respecto, se refirió al accionar del magistrado en la detención del exvicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone. "¿Quién metió preso a Boudou?", preguntó de manera irónica el jefe de Estado tras ser consultado sobre el tema en una entrevista por Radio Rivadavia.

Además, consideró que "la realidad es que cuando usted entra en detalles puristas puede encontrarle cosas a todo el mundo", por lo cual "hay que evaluarlo en el contexto en el que uno está". En ese sentido, explicó que la postulación de Lijo se trata de "una estrategia para tener una Corte que tenga un formato que respete más la Constitución, una Corte alineada con la Constitución, que es una constitución liberal".

Asimismo, aseguró que "la expectativa" es que pasen tanto el magistrado como el abogado constitucionalista y catedrático Manuel José García-Mansilla, ambos propuestos por el presidente. "Lo que necesito es una Corte que sea alineada a los valores de la libertad", subrayó.

"Nosotros somos el Poder Ejecutivo, no tenemos por qué meternos en el Poder Judicial. Tenemos que darle libertad, pero no tenemos que entrometernos", expresó Milei, a la par que señaló que durante la campaña "fue agredido" por no expresarse "sobre cosas que tenía que hacer la Justicia".

Sumado a esto, respaldó a Eduardo Casal al frente de la Procuración General del Tesoro y dio a entender que seguirá en su cargo. Al respecto, sostuvo que "hace un buen trabajo" y planteó que "tocar lo que funciona parece un poco complejo".