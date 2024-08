Santiago Caputo recargado: ante las derrotas oficiales redobla la apuesta y juega fuerte con los aliados

Si sintió el golpe, trató de demostrar que no fue así, que nada cambió en la Casa Rosada y que su vínculo con Javier y Karina Milei sigue fortalecido. Santiago Caputo regresó esta semana a Balcarce 50 después de tres derrotas legislativas, pero lejos de mostrarse abatido redobla la apuesta y ahora quiere que los aliados le devuelvan al Gobierno los traspiés.

El control de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que quedó en manos de unos de los principales enemigos públicos como Martín Lousteau y el rechazo en la Cámara de Diputados al DNU que amplía los fondos para la SIDE fueron un impacto directo al asesor presidencial (el derrotero incluyó también a la aprobación de la reforma jubilatoria). Pero nunca se rinde: el decreto aún está vigente y el tiempo corre a su favor mientras no lo rechace en Senado. En caso de que esto suceda, todos los gastos hechos en el período de vigencia de la norma son válidos. No hay una posible devolución de fondos y ante la posibilidad de un control exhaustivo de la Comisión no parece preocupado y hasta menciona los lentos tiempos de la Justicia para avanzar en alguna posible investigación.

Santiago Caputo entendió el mensaje de Mauricio Macri. Sabe que el movimiento del expresidente en el Congreso tuvo que ver con mostrarle lo mal que le puede ir al Gobierno en caso de no avanzar en un acuerdo que incluye cargos, caja y poder. Pero en la Casa Rosada aseguran que el camino seguirá siendo el mismo y no habrá ningún cambio. ¿Por qué entonces Mauricio Macri salió a bancar el veto de Milei a la reforma jubilatoria después de aportar votos a favor? “Para conservar los tres puntitos que le quedan. Es una porción muy pequeña del electorado que tiene, y encima, no le gusta que el expresidente se ponga en contra de Milei”, repiten en el primer piso de Balcarce 50. Incluso, se animan a chicanear a los legisladores que corrieron detrás de los deseos de Macri. “Lo usó como carne deó, raro que se la banquen”.

Caputo cree que, además de la votación en contra, Mauricio Macri también está detrás de los movimientos de Francisco Paoltroni quien viene atacando los tres temas a los que apunta el expresidente: Su figura, los fondos de la SIDE y la candidatura de Ariel Lijo para la Corte. Incluso, le llega información de encuentros entre el senador que finalmente fue expulsado y el titular del PRO.

El asesor del Presidente no participó del encuentro con los legisladores para no provocar un nuevo cruce con Macri. Le gusta reunirse con los diputados y senadores en privado. Con uno de los que más diálogo tiene es con Miguel Angel Pichetto quien en el último encuentro le aclaró que estaba en contra de la convocatoria que hicieron desde su propio bloque para frenar fondos a la SIDE. Caputo fue claro: “veamos quién te responde y está de nuestro lado, y quiénes están decididos a jugar en contra”. Para el hombre de máxima confianza del jefe de Estado, los grises no valen.