La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el tablero mundial y poder dimensionar su impacto aún es pronto. Pero, este nuevo contexto internacional repercutirá en la balanza comercial de Argentina, que perdería su superávit este año en medio de la necesidad de conseguir dólares “genuinos” para robustecer las reservas del Banco Central. También impactará en la estructura del comercio exterior del país, que acentúa una tendencia hacia la primarización de las exportaciones, y la pérdida de mercados, con el creciente aluvión de importaciones que ya comenzó a vislumbrarse.

Si bien el primer bimestre del año arrojó un saldo positivo por USD 419 millones, comparado contra el mismo período del año, implicó USD 1.816 millones menos. En febrero, la importación tuvo un incremento del 42% interanual y, si se compara el primer bimestre, el aumento de las compras al exteror implicó una suba del 33%, ya que pasó de USD 8.735 millones en 2024 a USD 11.617 millones este año. Pero el dato curioso es que los productos que más crecieron fueron los provenientes desde China.

“El crecimiento en el 1º Bimestre 2025 fue del 74% respecto del 2024, alcanzando el récord de USD 3.024 millones. Incluso ese monto es un 46% superior respecto de las importaciones del mismo período de 2023. Lo más llamativo: el crecimiento de las importaciones de bienes para consumo, se incrementaron en un 127% respecto del año pasado y un 87% con relación al 2023”, señaló en redes sociales Guillermo Michel, exdirector de Aduanas. Y agregó: “Este tipo de cambio apreciado artificialmente es la causa principal del aumento de las importaciones, y afecta negativamente a la industria nacional y al trabajador argentino”.

El FMI anunció que alcanzó un acuerdo preliminar con Luis Caputo por 20 mil millones de dólares

Por su parte, Fernando García Martínez, asesor en comercio exterior, comentó a PERFIL: “Los grandes jugadores en volumen son los mismos de siempre, no vas a encontrar nuevos jugadores genuinos, no son más de 30. Son fabricantes y los mismos que en la cadena local forman precio, por eso no vas a tener un impacto en baja de precios con esta apertura comercial. Por ejemplo, en el caso de la ropa, Grimoldi hace años que es importador también”.

Una fuente que estuvo en un cargo gubernamental relacionado con el comercio exterior agregó, en estricto off the record a este medio, que los sectores que más están importando son del rubro textil y calzado, el de juguetes y el sector “puerta a puerta”; y que en el caso de las motos, Corven y Motomel son dos empresas que importan.

En ese sentido, el Gobierno en marzo dispuso la reducción de los aranceles de importación de productos textiles, calzado, hilados y telas que habían sido fijados por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) hace 18 años. La decisión se formalizó a través del Decreto 236/2025, mediante el que se definió una reducción a los aranceles de ropa y calzado, que pasarán del 35% al 20%. En el caso de las telas los aranceles bajan del 26% al 18%; y los distintos tipos de hilados de 18% a 12, 14 y 16%, volviendo a los aranceles previos a 2007.

De acuerdo a los especialistas, la promoción de importaciones por parte del oficialismo tendrá un impacto en la industria nacional y en los puestos de trabajo. La pérdida de competitividad y con un tipo de cambio atrasado, al fabricante le sale más barato importar que producir.

Primarización de las exportaciones

Este nuevo contexto internacional y local de apertura que fomenta las importaciones se conjuga con una tendencia que ocurre hace varios años: la primarización de las exportaciones. Según estimaciones de la consultora en comercios exterior Unexar, Manufacturas de Origen Industrial (MOI) en los últimos catorce años (2010 – 2024) fue el único rubro que perdió participación en el total de las exportaciones argentinas de mercaderías: 7 puntos porcentuales (pp), pasó del 35% al 28%.

“Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) muestran un crecimiento de 4pp, alcanzado una participación del 37% sobre el total exportado; encabeza todos los rankings la Harina de Soja (subproducto obtenido luego de prensar el poroto de soja para extraer el aceite), siendo su principal destino los países del sudeste asiático. Mientras que los Productos Primarios (PP) aumentaron su participación un punto porcentual mientras que, Combustibles y Energía (CyE) creció 2pp (comienzan a exteriorizarse los despachos de “Vaca Muerta”). Los datos del año 2024 no muestran buenas noticias para la exportación de productos industriales, interanualmente (año 2024 vs año 2023) fueron los que menos crecieron: Productos Primarios (PP) +27%, MOA +25%, Combustibles y Energía +22% y, MOI +7%”, sostuvo a PERFIL Jorge Berciano, especialista en comercio exterior y miembro de Unexar.

Argentina exporta menos fruta fresca y pierde mercados

A su vez, en este contexto el país dejó de exportar ciertos productos y se le cerraron mercados difíciles de reabrir. “Argentina hace varios años que viene exportando menos frutas frescas y perdiendo mercados. Por los impuestos y la volatilidad del tipo de cambio”, sostuvo a este medio un empresario citrícola.

Según estimaciones de Unexar, a excepción del 2024, la disminución en la exportación de fruta fresca es sostenida desde el año 2016, cuando alcanzaron los USD 921 millones. El año pasado fue de USD 343 millones, una caída del 37,6% respecto de 2026. “La incidencia de las exportaciones de Fruta Fresca en el total de las exportaciones argentinas, el resultado muestra una caída de casi el 60% (comparando año 2016 = 1,6% vs año 2024 = 0,7%). Mientras que el total de exportaciones crecieron 38% (año 2016 = USD 57.909 vs año 2024 = USD 79.721 millones), las de Fruta Fresca disminuyeron 38%”, agregó el análisis de la consultora.

“Ahora bien, necesitamos conocer si las exportaciones de Fruta Fresca (Producto Primario) migraron hacia subproductos de estas frutas (Manufacturas de Origen Agropecuario) que están contemplados en Complejo Exportador Frutihortícola. En principio, no; las exportaciones del Complejo Frutícola (excluido la Fruta Fresca) también pierden incidencia en el total de exportaciones argentinas, aunque en menor medida. Encontramos que el Complejo Frutícola (excluido la Fruta Fresca) cae 30% (comparando año 2016 = 2,7% vs año 2024 = 1,9%), mientras que Fruta Fresca en el mismo período cayó 38%”, concluyó Berciano.

GM-AM