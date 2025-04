El dólar blue subió a $1.360 y el Banco Central volvió a vender divisas

El dólar blue cerró la jornada a $1.360 para la venta, por lo cual la brecha con el oficial se ubicó en el 26,4%. En cuanto a los dólares financieros, el MEP operó a $1.384,71 y el Contado con Liquidación (CCL) se ofrece a $1.381,42, generando brechas de 28,7% y 28,4%, respectivamente.

El dólar minorista cotizó a $1.046,94 para la compra y a $1.106,10 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, el billete se ubicó a $1.056 para la compra y a $1.096 para la venta.

El mercado subió la expectativa de inflación para marzo según el REM del Banco Central

En el segmento mayorista, el dólar marcó los $1.076,25 por unidad, 25 centavos por encima del cierre previo. El dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.424,80. El cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.364,23.

Reservas

El Banco Central vendió US$ 60 millones en el mercado oficial este martes 8 de abril, por lo cual el resultado negativo fue de US$ 1.863 millones desde el 14 de marzo.

Las reservas brutas internacionales cayeron en US$ 134 millones, hasta los US$ 24.657 millones, nuevo valor mínimo desde enero de 2024. En el año, las reservas disminuyen US$ 4.950 millones.

Según el economista Federico Machado, las reservas brutas se ubican en US$ -7.102 millones negativas. El dólar futuro anotó nuevos incrementos en todos sus contratos, en medio del caos a nivel mundial y la incertidumbre sobre cómo afectará en Argentina.

