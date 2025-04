Desde marzo, las cotizaciones del dólar blue y los dólares financieros comenzaron a reflejar incertidumbres sobre la marcha de la economía local y desde el 2 de abril se sumó la volatilidad generalizada de los mercados luego de los anuncios de Donald Trump sobre aranceles a las importaciones a una gran cantidad de países, con un gran peso sobre China.

Este lunes, el dólar blue cerró a $1.345 para la venta, el valor más alto registrado desde agosto del año pasado. En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar Bolsa (MEP) y el Contado con Liquidación terminaron la jornada en torno a los $1.363, generando una brecha de casi 25% con respecto al dólar oficial.

El analista Andrés Reschini, de F2 Inversiones afirmó a PERFIL que “la mayoría de las monedas de la región y las principales en el mundo están debilitándose frente al dólar estadounidense y sumado a eso tenemos la incertidumbre de los factores locales. En lo referente a aranceles, parece que ya ha habido algunos acercamientos y China parece tener de momento una posición más dura”.

Claudio Zuchovicki analizó los aranceles de Donald Trump: "Estados Unidos necesita que baje la tasa de interés"

En cuanto a los factores locales, “se aguardan novedades del acuerdo con FMI y se siguen de cerca los resultados diarios de BCRA en MLC con la cosecha gruesa ya lanzada. Así que hay muchas cuestiones por resolverse, pero no parece que los dólares financieros estén descontrolados ni mucho menos”.

Para Elena Alonso, cofounder-CEO en Emerald Capital, los dólares financieros están subiendo por el desarme del famoso carry trade, se van volcando a dólares. Además, lo que está pasando afuera impacta en la bolsa local y esas paridades de los bonos afectan a al CCL y al MEP por el precio de los bonos, así que por eso también también digamos el riesgo país está subiendo”.

Sobre los próximos días, Alonso señaló que “para mí seguirán supervolátiles. Esta semana no creo que se modifique mucho, a no ser que haya algo muy certero del acuerdo con el FMI y alguna cuestión muy muy, digamos, favorable o que digamos que haya alguna noticia que impacte de manera externa a los mercados”.

Con respecto a las cotizaciones de los dólares financieros por encima del blue, Leo Anzalone, director del CEPEC, sostuvo que “refleja tanto factores externos como internos. Por un lado, la revalorización global del dólar tras los anuncios arancelarios de Trump está impulsando un vuelco hacia activos seguros. En un mundo sin activos de valor claros, el dólar vuelve a ser refugio y Argentina, con su historial de cobertura, lo sigue”.

Anzalone agregó que internamente, la tensión con el FMI, la inflación persistente, el atraso cambiario y las tasas poco atractivas “alimentan la búsqueda de cobertura, especialmente desde el mercado formal. Empresas e inversores institucionales usan MEP y CCL para dolarizarse, mientras la intervención oficial pierde fuerza y deja que la presión se exprese. Así, los dólares financieros se convierten en un termómetro más preciso de la incertidumbre: no sólo anticipan movimientos locales, sino que también marcan el impacto de las turbulencias globales en un contexto frágil”.

Dólares e inversiones

“La macroeconomía argentina no ha cambiado demasiado en el último mes. Lo que han cambiado son las expectativas. Desde el momento en que el presidente Javier Milei dijo que el FMI estaba listo para cerrar el trato con nosotros y faltó a su palabra, el mercado se puso nervioso. Luego de eso apareció este inconveniente donde Trump termina poniendo tarifas a todo el mundo”, afirmó el asesor financiero Gastón Lentini.

Con respecto a los dólares alternativos, Lentini opinó que tanto el dólar blue como los financieros “pueden recalentarse, pero la estrategia del gobierno sigue siendo la misma: que no haya pesos dando vueltas de forma tal que la presión que pueda ejercerse sobre el dólar sea poca porque no hay muchos pesos para ir a comprar dólares. Con lo cual, soy más amigo de no desesperarme en comprar dólares, pero tampoco seguir haciendo carry trade”.

“Es decir, podrían dolarizar carteras quienes no están dolarizados, pero no sugeriría armar masivamente posiciones en activos de renta variable como acciones o Cedear en este momento después de una baja tan grande”, agregó el asesor financiero.