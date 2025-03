El FMI ultima los detalles del acuerdo con Argentina y afirma que las conversaciones "están avanzadas"

En medio de la incertidumbre local, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que está evaluando los detalles del nuevo acuerdo con la Argentina, aunque evitó dar precisiones sobre el monto que tendrá el préstamo y los tiempos en los cuales se aprobará.

“El equipo técnico del Fondo está manteniendo consultas con el Directorio Ejecutivo. Las conversaciones sobre un nuevo programa respaldado por el Fondo se encuentran avanzadas y en el marco de nuestros procesos internos habituales”, indicaron fuentes oficiales del organismo multilateral.

Este martes se esperaba que se lleve a cabo una reunión informal en Washington entre el Board y el staff del prestamista de última instancia para analizar la letra chica del entendimiento que rubricarán con el gobierno de Javier Milei. En efecto, el presidente argentino anticipó que la firma definitiva tendría lugar a mediados de abril.

La semana pasada, la agencia de noticias Bloomberg informó que el FMI evaluaría una línea de crédito de US$ 20.000 millones para la Argentina. Lo que todavía no queda claro es si el monto incluye el refinanciamiento de los más de US$ 14.000 millones que vencen hasta 2029 con el propio Fondo. De ser así, el dinero "fresco" sería de aproximadamente US$ 6.000 millones.

