Liliana Franco: "El 90% del acuerdo con el FMI, por no decir el 99%, ya está definido"

La periodista, Liliana Franco, analizó para Canal E los avances de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, también destacó que el acuerdo técnico ya está prácticamente sellado, pero resta la aprobación final del directorio. "El 90% del acuerdo, por no decirte el 99%, ya está definido", afirmó.

Liliana Franco explicó que este martes se realizará una reunión informal entre algunos directores del FMI y el staff técnico, una instancia clave aunque no oficial: "Si la buscás en la página del Fondo, no la vas a encontrar. Estas reuniones informales no trascienden y, muchas veces, no nos enteramos de qué hablaron".

Respecto al monto que recibiría Argentina, Franco recordó que aún queda pendiente una parte del crédito otorgado durante la gestión de Mauricio Macri: "Nos restan de los otorgados a Macri USD 13.000 millones". En ese sentido, se mostró escéptica sobre las cifras que circulan: "No quiero desautorizar a Bloomberg ni a GMA Capital, pero yo creo que pensar en una asistencia de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares no es un disparate".

El rol de Estados Unidos en el FMI

La entrevistada puso énfasis en el posible rol de Estados Unidos dentro de las negociaciones: "No nos olvidemos que el jefe de Georgieva es Estados Unidos, que tiene casi el 17% del fondo. En el FMI siempre fue el jefe que bajó el martillo, para bien o para mal". No descartó que "un llamadito" de la Casa Blanca pueda inclinar la balanza: "No me resulta disparatado que Estados Unidos diga 'ayudemos a estos chicos, esta vez no nos van a engañar tanto'".

Sobre el esquema de desembolsos, Franco advirtió que el Gobierno es consciente de que necesita fondos frescos para levantar el cepo cambiario: "El ministro de Economía fue muy claro, dijo que no tiene sentido un acuerdo con el Fondo si no vienen fondos frescos. Necesitan capitalizar el Banco Central para empezar a liberar el cepo".

La prioridad del Gobierno en el ámbito económico

Sin embargo, la periodista señaló que el Gobierno priorizará bajar la inflación antes de avanzar con una unificación cambiaria: "Van a priorizar esto y van a seguir liberando de a poquito el cepo. Me preocupa un poco el nivel de importaciones. Todavía no tenemos déficit comercial, pero lo estaría mirando".

En cuanto a la posibilidad de repetir los errores de la gestión anterior, Franco fue contundente: "Macri no es Milei. Macri no hizo el ajuste fiscal de la envergadura que hizo Milei. Y esto no es menor". Luego, aseguró que el FMI ve con buenos ojos la disciplina fiscal actual: "Vos tenés un Presidente absolutamente comprometido con lo que el Fondo pide y más".

Además, remarcó que el FMI también cambió su visión sobre la intervención en el mercado cambiario: "Gita Gopinath coincide en que en algunas oportunidades es necesario intervenir. Milei está dispuesto a intervenir si el tipo de cambio baja tanto que podría afectar a las pymes".