Afirman que el mercado “da por descontado que se van a pagar esos vencimientos” de deuda

El economista, Gonzalo Martínez Mosquera, en diálogo con Canal E, analizó la situación macroeconómica de Argentina, los vencimientos de deuda, la inflación, el dólar y el riesgo que enfrenta la actividad privada.

En un contexto marcado por la estabilidad cambiaria y los compromisos de deuda que enfrenta Argentina, Gonzalo Martínez Mosquera sostuvo que el mercado “da por descontado que se van a pagar esos vencimientos”, aunque advirtió que el verdadero problema está en la economía real. “Lo que sí está complicado es el tema de la actividad”, afirmó.

Aumento de la morosidad

Asimismo, puso el foco en un indicador clave como es la morosidad. “Para mí, ese es el índice más importante que hay que mirar para el año que viene”, señaló. Y explicó: “La gente de las familias y las empresas que no pueden pagar su tarjeta de crédito, sus préstamos bancarios, etcétera”.

Según Mosquera, el ajuste fiscal trasladó el déficit al sector privado. “El Gobierno intenta no tener déficit fiscal. Eso genera que, como la economía necesita más pesos para funcionar, el que tiene que endeudarse es el sector privado”, sostuvo. En ese marco, alertó que, “eso tiene un límite, porque los bancos no te prestan eternamente”.

La consecuencia, explicó, es directa: “Antecede que esas empresas empiezan a quebrar, y una vez que quiebran, dejan de pagar impuestos, empieza a bajar la recaudación impositiva y empieza a subir el desempleo”.

El panorama de la inflación para el futuro

Sobre el dato de inflación del 2,5%, el entrevistado comentó: “No estoy esperando que la inflación baje a niveles de entre 0 y 1% para mediados de año, como anuncia Milei”. En cambio, afirmó: “Estoy esperando que la inflación se mantenga en estos niveles”.

A su vez, recordó que cuando la inflación bajó al 1,5% a mitad de año ya había anticipado un rebote. “Me parece que hay lugar para que rebote, para que crezca”, dijo, y explicó el motivo: “Porque la tasa de interés está más alta, hizo generar la necesidad de emitir pesos”.