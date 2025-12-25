Cuándo empieza la ola de calor en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada de una nueva ola de calor antes de que finalice el 2025. De acuerdo con los especialistas, el lunes 29 de diciembre comenzará un período de altas temperaturas que se extenderá hasta el 31 de diciembre, afectando especialmente a la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA.

Viernes 26 de diciembre: la temperatura mínima será de 22°, con cielo despejado durante la madrugada y algo nublado por la mañana y la tarde. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La máxima alcanzará los 34°.

Sábado 27 de diciembre: se prevé una mínima de 23° durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de chaparrones de entre 10% y 40%. Hacia la tarde y la noche, la máxima llegará a 33°, con cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste.

Domingo 28 de diciembre: la jornada presentará una mínima de 21° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector este.

Lunes 29 de diciembre: se espera una mínima de 22° y una máxima de 34°, con cielo algo a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Por la mañana, los vientos del norte soplarán a velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde y la noche rotarán al noreste, con intensidades de 13 a 22 km/h.

Martes 30 de diciembre: la mínima será de 24° y la máxima alcanzará los 35°, con cielo algo a parcialmente nublado. Los vientos soplarán desde el noroeste por la mañana y del norte por la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.