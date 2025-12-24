Con la llegada del verano, muchas familias eligen distintos destinos turísticos para disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, la ausencia prolongada del hogar puede convertir a las viviendas en un blanco fácil para robos, además de aumentar el riesgo de accidentes domésticos como incendios, pérdidas de agua o fallas eléctricas.

En ese sentido, tomar algunos recaudos antes de viajar puede marcar la diferencia y permitir disfrutar del descanso con mayor tranquilidad. Especialistas en seguridad recomiendan realizar una revisión general del hogar y adoptar medidas preventivas simples pero efectivas.

Cómo proteger el hogar durante las vacaciones de verano

Analizar la vivienda desde la mirada de un ladrón : observar posibles fallos de seguridad , tanto desde el interior como desde el exterior de la casa, de día y de noche.

Asegurar puertas y ventanas , verificando cerraduras, rejas y accesos secundarios.

Evitar que la casa exteriorice claramente que está vacía . Es clave que no dé señales evidentes de ausencia de ocupantes .

Avisar a los vecinos más cercanos sobre la ausencia. De esta manera, si detectan ruidos o movimientos extraños, podrán dar aviso a las fuerzas de seguridad.