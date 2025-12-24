miércoles 24 de diciembre de 2025
SOCIEDAD
Seguridad

Antes de viajar: claves para dejar la casa segura durante las vacaciones

Antes de salir de viaje, es clave tomar algunas precauciones para evitar robos, accidentes domésticos y daños en la vivienda.

Algunos tips a tener en cuenta para mantener la casa segura
Algunos tips a tener en cuenta para mantener la casa segura en vacaciones | Pixabay

Con la llegada del verano, muchas familias eligen distintos destinos turísticos para disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, la ausencia prolongada del hogar puede convertir a las viviendas en un blanco fácil para robos, además de aumentar el riesgo de accidentes domésticos como incendios, pérdidas de agua o fallas eléctricas.

En ese sentido, tomar algunos recaudos antes de viajar puede marcar la diferencia y permitir disfrutar del descanso con mayor tranquilidad. Especialistas en seguridad recomiendan realizar una revisión general del hogar y adoptar medidas preventivas simples pero efectivas.

Guía de requisitos para viajar por Argentina en verano: documentos, seguros y más | Perfil

Seguridad

Cómo proteger el hogar durante las vacaciones de verano

  • Analizar la vivienda desde la mirada de un ladrón: observar posibles fallos de seguridad, tanto desde el interior como desde el exterior de la casa, de día y de noche.

  • Asegurar puertas y ventanas, verificando cerraduras, rejas y accesos secundarios.

  • Evitar que la casa exteriorice claramente que está vacía. Es clave que no dé señales evidentes de ausencia de ocupantes.

  • Avisar a los vecinos más cercanos sobre la ausencia. De esta manera, si detectan ruidos o movimientos extraños, podrán dar aviso a las fuerzas de seguridad.

caaasa

  • Controlar el exterior del hogar: instalar luces con sensores de movimiento y eliminar arbustos u objetos que puedan servir de escondite para intrusos cerca de puertas o ventanas.

  • No exponer información en redes sociales. Publicar en tiempo real que la casa está vacía puede resultar riesgoso. Los especialistas aconsejan evitar anunciar viajes o ausencias prolongadas y compartir imágenes una vez finalizadas las vacaciones.

  • Prevenir pérdidas de agua: una canilla mal cerrada o una filtración mínima pueden generar daños importantes con el paso de los días. Por eso, se recomienda cerrar la llave de paso del agua y revisar caños, mangueras y conexiones, especialmente en cocinas, baños y lavaderos.

