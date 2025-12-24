Con la llegada del verano, muchas familias eligen distintos destinos turísticos para disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, la ausencia prolongada del hogar puede convertir a las viviendas en un blanco fácil para robos, además de aumentar el riesgo de accidentes domésticos como incendios, pérdidas de agua o fallas eléctricas.
En ese sentido, tomar algunos recaudos antes de viajar puede marcar la diferencia y permitir disfrutar del descanso con mayor tranquilidad. Especialistas en seguridad recomiendan realizar una revisión general del hogar y adoptar medidas preventivas simples pero efectivas.
Cómo proteger el hogar durante las vacaciones de verano
-
Analizar la vivienda desde la mirada de un ladrón: observar posibles fallos de seguridad, tanto desde el interior como desde el exterior de la casa, de día y de noche.
-
Asegurar puertas y ventanas, verificando cerraduras, rejas y accesos secundarios.
-
Evitar que la casa exteriorice claramente que está vacía. Es clave que no dé señales evidentes de ausencia de ocupantes.
-
Avisar a los vecinos más cercanos sobre la ausencia. De esta manera, si detectan ruidos o movimientos extraños, podrán dar aviso a las fuerzas de seguridad.
-
Controlar el exterior del hogar: instalar luces con sensores de movimiento y eliminar arbustos u objetos que puedan servir de escondite para intrusos cerca de puertas o ventanas.
-
No exponer información en redes sociales. Publicar en tiempo real que la casa está vacía puede resultar riesgoso. Los especialistas aconsejan evitar anunciar viajes o ausencias prolongadas y compartir imágenes una vez finalizadas las vacaciones.
-
Prevenir pérdidas de agua: una canilla mal cerrada o una filtración mínima pueden generar daños importantes con el paso de los días. Por eso, se recomienda cerrar la llave de paso del agua y revisar caños, mangueras y conexiones, especialmente en cocinas, baños y lavaderos.