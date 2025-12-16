La temporada de verano 2025 en la costa atlántica bonaerense muestra expectativas moderadamente positivas en destinos como Mar del Plata, Cariló y Pinamar, con buen niveles de reservas, listado actualizado de precios de alquileres temporarios y con advertencias por estafas inmobiliarias, según referentes del sector turístico y del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, señaló que, si bien hubo fines de semana con muy buen nivel de turistas, la ocupación más fuerte en materia extra-hotelera se espera para la última semana de diciembre, cuando las reservas rondan el 50%.

El costo de las vacaciones en las sierras: peajes de Córdoba subirán 30% en enero

En líneas generales, Rossi afirmó que la temporada se presenta similar a la anterior, aunque con expectativas de que sea mejor. Desde el Colegio "recomendaron valores de alquiler para esta temporada un 25%, es decir incluso por debajo de la inflación interanual a septiembre".

En cuanto a precios orientativos, Rossi detalló que el alquiler por noche de un departamento de un ambiente parte desde los $50.000, uno de dos ambientes desde los $70.000 y uno de tres ambientes desde los $100.000. Además, indicó que existen buenas expectativas para enero 2026 y que las mejores perspectivas siguen hasta después del fin de semana de carnavales.

Expectativas y movimiento turístico en la costa

Desde Cariló, el vicepresidente de la Cámara de Turismo local, Mauro Moyano, describió un escenario dispar según el mes. “Diciembre viene muy tranquilo, enero muy bien y febrero tranquilo”, resumió, al tiempo que explicó que esperan movimiento turístico al menos hasta el 20 de febrero, teniendo en cuenta que el inicio de clases impacta directamente en la demanda, ya que la mayoría de los visitantes habituales son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Moyano destacó que, en comparación con el año pasado, "la temporada viene mejor y que los valores se mantienen en niveles similares a los de la temporada anterior". Sobre las proyecciones, sostuvo que no hay previsiones más allá del verano y que "la actividad va de la mano de la situación económica del país y de las familias".

El dirigente turístico resaltó los atractivos de la zona, al referirse a Cariló y Pinamar, y subrayó la conectividad desde la Ciudad de Buenos Aires, la infraestructura vial, la oferta gastronómica y comercial, y la inversión en balnearios y complejos turísticos.

Fin de semana largo: Récord turístico en Mar del Plata y qué anticipa la temporada

Asimismo, aseguró que hay opciones para distintos presupuestos y llamó a no desalentar los viajes por los precios. “No se asusten con los precios porque hay precios para todo el mundo. Nosotros tenemos unos precios hiper ajustados”, afirmó, e invitó a consultar antes de decidir.

Alerta por estafas en alquileres temporarios

En paralelo al inicio de la temporada, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires alertó sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada, una problemática que se repite cada verano.

Desde la entidad advirtieron sobre la proliferación de fraudes que se concretan mayormente a través de publicaciones en redes sociales, donde se ofrecen propiedades inexistentes o que no coinciden con lo anunciado, muchas veces utilizando fotos falsas o reutilizadas.

Mar del Plata: de cuánto serán las multas por fumar fuera de las zonas habilitadas en 2026

El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, explicó que “todos los veranos aparecen casos de familias que fueron víctimas de fraudes al alquilar por redes sociales sin conocer a la persona o supuesta inmobiliaria que ofrece el bien inmueble”, y detalló las distintas modalidades utilizadas para consumar las estafas.

Colao también alertó que “inmuebles atractivos, precios tentadores, pocas exigencias y contratación inmediata son el anzuelo perfecto” y señaló que estas maniobras se perfeccionan incluso con el uso de nuevas tecnologías, lo que genera pérdidas económicas y vacaciones frustradas.

Recomendaciones para alquilar de forma segura

Ante este escenario, tanto desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata como desde Martilleros BA coincidieron en recomendar la contratación de alquileres a través de profesionales matriculados y debidamente habilitados, como forma de evitar engaños y conflictos.

Mar del Plata propone sumar feriados en 2026 por la crisis del sector turístico

Rossi sugirió verificar siempre que el intermediario sea un martillero matriculado, mientras que Colao remarcó la importancia de chequear la matrícula en los registros oficiales de los colegios profesionales, disponibles en los sitios web institucionales, antes de dejar una seña o reserva.

GZ