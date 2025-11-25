Las autoridades municipales de Mar del Plata multarán este verano 2026 a las personas que fumen fuera de las zonas habilitadas. La medida tiene el objetivo de respaldar los espacios libres de humo, disminuir la contaminación por colillas y fomentar hábitos saludables durante la temporada de verano.

De acuerdo a NOVA Mar del Plata, las multas entrarán en vigencia a partir de diciembre y tendrán sanciones económicas severas, según indican las ordenanzas municipales 20.104 y 25.845.

En qué lugares regirán las multas en Mar del Plata

La medida alcanzará tanto a los balnearios privados, concesionarios y a las áreas gestionadas por el municipio, incluido el complejo de Punta Mogotes. En consecuencia, la mayor parte del frente costero quedará bajo estas restricciones.

Cuánto es la multa, según la gravedad de la infracción

Las multas económicas previstas varían según el incumplimiento:

Leve: $50.899

Grave: hasta $508.992

La multa más elevada podría aplicarse a reincidentes o a quienes fumen en áreas con mayor afluencia de público y niños.

