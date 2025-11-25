martes 25 de noviembre de 2025
Restricciones

Verano 2026: nuevas sanciones para quienes fumen fuera de las áreas permitidas en Mar del Plata

La medida tiene el objetivo de respaldar los espacios libres de humo, disminuir la contaminación por colillas y fomentar hábitos más saludables durante la temporada de verano.

0910_mar del plata
El tiempo estará muy inestable en Mar del Plata. | Municipalidad de General Pueyrredón

Las autoridades municipales de Mar del Plata multarán este verano 2026 a las personas que fumen fuera de las zonas habilitadas. La medida tiene el objetivo de respaldar los espacios libres de humo, disminuir la contaminación por colillas y fomentar hábitos saludables durante la temporada de verano.

De acuerdo a NOVA Mar del Plata, las multas entrarán en vigencia a partir de diciembre y tendrán sanciones económicas severas, según indican las ordenanzas municipales 20.104 y 25.845.

En qué lugares regirán las multas en Mar del Plata

La medida alcanzará tanto a los balnearios privados, concesionarios y a las áreas gestionadas por el municipio, incluido el complejo de Punta Mogotes. En consecuencia, la mayor parte del frente costero quedará bajo estas restricciones.

Con ocupaciones promedio que superaron el 90%, el turismo generó un impacto económico de $83.000 millones | Perfil

Mar del Plata

Cuánto es la multa, según la gravedad de la infracción

Las multas económicas previstas varían según el incumplimiento:

Leve: $50.899
Grave: hasta $508.992

La multa más elevada podría aplicarse a reincidentes o a quienes fumen en áreas con mayor afluencia de público y niños.

