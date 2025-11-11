Los alquileres de verano en Mar del Plata ya tienen valores definidos para la temporada 2026, y las reservas comenzaron a moverse con fuerza en noviembre, según confirmaron referentes del sector inmobiliario.

Los precios registran un aumento promedio del 25% respecto al verano anterior, y los operadores destacan que la prudencia en los valores será clave para sostener una buena demanda. Los departamentos de uno, dos y tres ambientes partirán desde los $300.000, $470.000 y $690.000 respectivamente por semana, según indicó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata.

Departamentos y chalets: precios y tendencias

Rossi explicó que los valores sugeridos para esta temporada se mantienen dentro de los parámetros presentados en la última conferencia de prensa del Colegio de Martilleros.

En detalle, alquilar una semana en los departamentos de un ambiente arranca en $300.000, los de dos ambientes desde $470.000 y los de tres ambientes desde $690.000. “Se propuso un incremento del 25% sobre los valores obtenidos en la temporada anterior”, detalló el dirigente, al tiempo que destacó que las zonas más buscadas siguen siendo el centro, el macrocentro y los sectores costeros.

En cuanto a la duración de las estadías, la mayoría de los turistas elige períodos de entre cinco y siete días. Rossi subrayó que “se están brindando mayores y mejores servicios en materia extra hotelera, además de promociones en períodos de menor demanda”, con el objetivo de sostener la competitividad frente a otros destinos.

La mayor parte de las operaciones se concretan mediante transferencias bancarias, y noviembre vuelve a ser el mes clave para cerrar reservas de enero.

Las expectativas para el verano 2026 son positivas, aunque el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata pidió “prudencia en los precios, tanto de los operadores inmobiliarios como de todos los actores del sector turístico”.

El movimiento de reservas, señaló Rossi, se está desarrollando dentro de los plazos habituales, con una tendencia estable y una demanda que promete acompañar el arranque de la temporada.

Casas y dúplex: el panorama en Costa del Este y Costa Esmeralda

En el caso de las propiedades en Costa del Este y Costa Esmeralda, los valores se expresan en dólares y se mantienen estables respecto a la temporada 2024/2025, según confirmó Delia Duarte, titular de la inmobiliaria homónima.

Las casas de dos dormitorios o dúplex se alquilan entre u$s 900 y u$s 1300 por quincena, mientras que las de tres dormitorios oscilan entre u$s 1600 y u$s 2500, valores finales.

Duarte precisó que “las casas grandes son las primeras en alquilarse, al igual que los dúplex para cuatro o seis personas”, y destacó que en Costa Esmeralda “lo más solicitado son las propiedades para ocho o diez personas con pileta”.

En Costa del Este, en tanto, el público se caracteriza por ser familias que repiten año tras año la misma propiedad, lo que explica la estabilidad en los precios.

Respecto al ritmo de reservas, la inmobiliaria indicó que los alquileres se fueron cerrando “más lentamente” que, en años anteriores, aunque el mercado se activó en las últimas semanas. “Las expectativas son buenas, solo esperamos que los servicios de carpa y restaurante no se excedan con los valores”, advirtió Duarte.

En cuanto a las formas de pago, predominan las transferencias y el efectivo, aunque algunas familias organizan planes de pago mensuales desde julio. “Las familias numerosas son las que más anticipan las reservas y programan con tiempo sus vacaciones”, agregó la empresaria, reflejando un comportamiento que se repite cada verano.

Con estos valores y proyecciones, tanto en Mar del Plata como en los principales balnearios del Partido de la Costa, el mercado de alquileres de temporada 2026 se muestra firme, apostando a una temporada con buena demanda y un equilibrio entre precios y servicios.

GZ / lr