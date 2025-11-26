El Gobierno evalúa crear un nuevo fin de semana extra largo con el feriado del 8 de diciembre

El Gobierno nacional evalúa la creación de un nuevo fin de semana largo en la antesala del feriado del lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María, tras el éxito del movimiento turístico que se observó entre el 21 y el 24 de noviembre. La iniciativa consiste en conformar un esquema de cuatro jornadas consecutivas, por medio de la declaración de un nuevo día no laborable.

En las últimas horas del martes, se comenzó a rumorear que el Poder Ejecutivo de la Nación podría declarar como día no hábil el próximo viernes 5 de diciembre. Sería una estrategia orientada al fortalecimiento del sector turístico y replicar el resultado positivo en términos económicos para los empresarios turísticos.

Sin embargo, hasta el momento, no existe ningún decreto publicado ni comunicado oficial que haya confirmado la incorporación de un nuevo fin de semana largo en el último mes del año.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el descanso extendido de cuatro días por el traslado del Día de la Soberanía Nacional logró un “desempeño excepcional” y destacó que se traccionaron un total de 1,64 millones de turistas.

Desde la CAME detallaron que “el gasto total alcanzó los $355.789 millones, con una suba real del 34%”. La estadía promedio fue de 2,3 noches, también superior a la de 2024.

Para CAME, el factor determinante fue el esquema de cuatro días, que permitió ampliar la demanda y extender las estadías, generando un efecto dinamizador en las economías regionales y en miles de pymes vinculadas al turismo.

El organismo resaltó que, en lo que va del año, casi 12 millones de personas viajaron durante los siete fines de semana largos que tuvo el calendario, una cifra que confirma el "efecto dinamizador" de estos asuetos sobre hoteles, comercios, gastronómicos y pymes vinculadas al sector.

Fin de semana largo de noviembre en Mar del Plata

La entidad empresaria precisó que, en el marco del fin de semana largo de noviembre, los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas.

Además, también se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

