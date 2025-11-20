La ciudad de Buenos Aires alcanzó récord turístico con 94% de ocupación hotelera y eventos masivos en noviembre

La Ciudad de Buenos Aires alcanzó hoy un nuevo récord turístico, con una ocupación hotelera estimada en 94%, consolidándose como un destino líder en Latinoamérica. A lo largo de los últimos años, se destacó por sus eventos masivos, espectáculos internacionales, apoyados en infraestructura de primer nivel y una amplia oferta de atractivos culturales, deportivos, gastronómicos y recreativos que completan la experiencia de los visitantes.

Al mes de noviembre, concentró una gran variedad de espectáculos musicales, shows internacionales y encuentros deportivos que convocaron a miles de turistas de todo el país y del exterior, generando un efecto multiplicador en hotelería, gastronomía, transporte y otros servicios vinculados al turismo, y consolidando su posición como sede.

Desde el Ente de Turismo porteño, el presidente Valentín Díaz Gilligan afirmó: “Los eventos masivos son muy esperados por el ecosistema turístico, ya que implican un crecimiento económico para todo el destino”. La ciudad se convirtió en un epicentro de espectáculos, ferias y shows nacionales e internacionales, con una agenda variada, atractiva e innovadora.

Dua Lipa es considerada una de las artistas británicas más importantes de los últimos años

El Tent Creator Summit es la primera y principal conferencia dedicada a la industria de la creación de contenido en Argentina

Tecweek ofreció encuentros sobre inteligencia artificial, gaming, fintech, blockchain, creación de contenidos y cultura digital

Las presentaciones más relevantes de la temporada incluyeron a la cantante británica Dua Lipa, que trajo su Radical Optimism Tour al Estadio Monumental de River Plate con dos conciertos destacados por su impacto visual y sonoro. Acto seguido, la banda Oasis regresó al país para una actuación muy esperada. Algunos de los artistas locales fueron la banda pop Miranda! ofreció dos funciones en el estadio de Ferro, mientras que Luciano Pereyra brindó dos shows en el Movistar Arena como parte de su gira “Te sigo amando”, consolidando un mes de intensa actividad cultural y musical en la ciudad.

A nivel de reuniones y tecnología, Tecweek reunió a representantes del sector público, académico y empresarial para debatir sobre inteligencia artificial, blockchain, biotecnología y economía creativa. La segunda edición del Tent Creator Summit en Costa Salguero convocó a más de 6.000 personas con workshops y paneles de más de 100 speakers. De forma paralela, Devconnect Buenos Aires atrajo a más de 16.000 asistentes, incluyendo 8.000 extranjeros de 130 países.

Buenos Aires ofrece todo el año más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y centros culturales, junto con una amplia agenda de espectáculos, conciertos, festivales, ferias y actividades recreativas. Su liderazgo en la organización de eventos deportivos fue reconocido al ser elegida Capital Mundial del Deporte 2027.

En el fin de semana largo de noviembre, Buenos Aires propone una amplia variedad de actividades y ofertas turísticas para todos los gustos. Según el Observatorio del Ente de Turismo, se espera que más de 120.000 visitantes lleguen a la ciudad, con un gasto estimado de $40.500 millones: “Es realmente notable cómo el turismo en Buenos Aires sigue mostrando su solidez y su impacto económico, impulsado por los altos niveles de visitantes".

Algunas de las principales actividades y propuestas son:

Festivales y eventos culturales: La Noche de las Librerías, el sábado 22, convierte a la ciudad en un paseo literario a cielo abierto, con actividades gratuitas de lectura, charlas, música y talleres. Además, la primera edición de Futcon, los días 22 y 23 de noviembre, celebra la cultura futbolera con charlas, conferencias, feria de camisetas, arte y experiencias interactivas en el Centro Cultural Konex. Participarán figuras como Drake Ramberg, Eric Beard y Antonello Colaps.

Fiestas y salidas nocturnas: Diversos bares y boliches ofrecen promociones como 2x1 en tragos, happy hours, shows en vivo y cenas sin cargo. También se ofrecen tours especiales por los bares y boliches de Palermo.

Ferias gastronómicas: Eventos como Muzza por el Mundo, el sábado 15 de noviembre en Palermo, permiten degustaciones y comidas a pie, mientras que la Feria Gastronómica Italiana en la Usina del Arte ofrece propuestas culturales y culinarias para amantes de la buena comida.

Actividades al aire libre y paseos: Entre las opciones destacan el Mirador Obelisco, con vistas panorámicas de la ciudad a través de un ascensor vidriado, y los paseos en catamarán de Sturla Viajes, que unen Puerto Madero con La Boca. Estos recorridos permiten conocer la historia y la naturaleza de la ciudad y acceder al emblemático Caminito.

MV/DCQ