La Noche de las Librerías regresa de nuevo para expandirse más allá del tradicional nodo de la calle Corrientes, activando circuitos en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 22 de noviembre.

El evento tiene el fin de fomentar la lectura, estimular la creatividad y fortalecer el vínculo entre escritores, lectores y libreros. Este año, se sumarán nuevamente los recorridos de Palermo/Villa Crespo, San Telmo y Villa Ortúzar–Colegiales, y se incorporan también Liniers, Belgrano y Núñez.

Cuándo es la Noche de las Librerías

La Noche de las Librerías se realizará el próximo 22 de noviembre. La edición 2025 dispone de actividades en más de 70 librerías, con lecturas, charlas, música, descuentos y beneficios en locales gastronómicos aledaños. Además, se sumarán nuevos circuitos en distintos barrios que ampliarán el recorrido tradicional de calle Corrientes.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, expresó: “La Noche de las Librerías vuelve a mostrar el vigor de una Buenos Aires que vive la lectura como parte de su identidad porteña. La Ciudad se transforma y los lectores se apropian de las calles, en una celebración que crece con el impulso del Festival LITERAL, el Festival Urgente y Semana Negra BA. Es una noche donde lo público, lo privado, lo independiente y la comunidad lectora trabajan juntos y en la que Buenos Aires confirma, una vez más, por qué es una verdadera ciudad de libros”.

Cuáles son los circuitos principales en la Noche de las Librerías

La Av. Corrientes + peatonal Lavalle contará con la instalación de 6 escenarios, tarimas y activaciones culturales sobre la avenida con charlas, presentaciones, debates y música con personalidades del mundo del libro.

Allí, más de 20 librerías en el cordón principal destacarán sus novedades, colocarán mesas a la calle y ofrecerán descuentos especiales, mientras que en la peatonal Lavalle habrá activaciones, intervenciones musicales y propuestas gastronómicas.

A qué hora se realizará la Noche de las Librerías

Desde las 18 h del sábado 22 hasta las 3 h del domingo 23 se cortará Av. Corrientes entre Callao y Cerrito, y las intersecciones mantendrán el tránsito normal. Los circuitos de librerías barriales no generarán cortes de calles.

