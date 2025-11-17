Fin de semana XXL: los destinos cordobeses que más eligen los argentinos para escaparse

El fin de semana del 21 al 24 de noviembre dispara las búsquedas de escapadas en Argentina y la región, y según Booking.com, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Río de Janeiro se consolidan como los destinos preferidos para aprovechar los últimos días cálidos del año. Esta tendencia acompaña lo que revelan las Predicciones de Viaje 2026: un 81% de los argentinos reservaría una escapada simplemente porque siente que trabajó mucho y se la merece.

Con la llegada del calor y un feriado que se extiende desde el viernes 21 hasta el lunes 24 por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, miles de viajeros buscan alternativas para una salida corta antes del verano. Este tipo de fines de semana largos también impulsan el turismo interno, con ciudades que preparan actividades especiales y promociones.

Los destinos más elegidos en Córdoba

Córdoba Capital

Villa Carlos Paz

Villa General Belgrano

Santa Rosa de Calamuchita

La Cumbrecita

Los destinos más buscados del 21 al 24 de noviembre

Mar del Plata

Ciudad de Buenos Aires

Río de Janeiro

San Carlos de Bariloche

Puerto Iguazú

Los destinos bonaerenses preferidos

Mar del Plata

Tandil

Cariló

Mar de las Pampas

Tigre

Los destinos mendocinos para el finde XXL

Ciudad de Mendoza

San Rafael

Luján de Cuyo

Potrerillos

Chacras de Coria

Según Booking.com, cada viaje se vuelve una experiencia personal y una manera de celebrar lo que cada uno valora. Por eso, este fin de semana XXL aparece como una oportunidad ideal para desconectar, descansar y recargar energía antes del cierre del año.