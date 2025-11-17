Fin de semana XXL: los destinos cordobeses que más eligen los argentinos para escaparse

El fin de semana del 21 al 24 de noviembre dispara las búsquedas de escapadas en Argentina y la región, y según Booking.com, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Río de Janeiro se consolidan como los destinos preferidos para aprovechar los últimos días cálidos del año. Esta tendencia acompaña lo que revelan las Predicciones de Viaje 2026: un 81% de los argentinos reservaría una escapada simplemente porque siente que trabajó mucho y se la merece.
Con la llegada del calor y un feriado que se extiende desde el viernes 21 hasta el lunes 24 por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, miles de viajeros buscan alternativas para una salida corta antes del verano. Este tipo de fines de semana largos también impulsan el turismo interno, con ciudades que preparan actividades especiales y promociones.
Los destinos más elegidos en Córdoba
-
Córdoba Capital
-
Villa Carlos Paz
-
Villa General Belgrano
-
Santa Rosa de Calamuchita
-
La Cumbrecita
Los destinos más buscados del 21 al 24 de noviembre
-
Mar del Plata
-
Ciudad de Buenos Aires
-
Río de Janeiro
-
San Carlos de Bariloche
-
Puerto Iguazú
Los destinos bonaerenses preferidos
-
Mar del Plata
-
Tandil
-
Cariló
-
Mar de las Pampas
-
Tigre
Los destinos mendocinos para el finde XXL
-
Ciudad de Mendoza
-
San Rafael
-
Luján de Cuyo
-
Potrerillos
-
Chacras de Coria
Según Booking.com, cada viaje se vuelve una experiencia personal y una manera de celebrar lo que cada uno valora. Por eso, este fin de semana XXL aparece como una oportunidad ideal para desconectar, descansar y recargar energía antes del cierre del año.