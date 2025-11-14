Qué hacer en Córdoba este fin de semana XXL: tributo a ABBA, cafés históricos y actividades al aire libre

Córdoba ya empezó a tomar envión para recibir el último fin de semana XXL del año. Entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, la ciudad se moverá al ritmo de una programación que mezcla pasado, música, paseos verdes y noches largas. No es solo una agenda: es una invitación a caminar la ciudad como si fuera un mapa vivo.

Por eso, desde la Subsecretaría de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Fortalecimiento Vecinales, Deportes y Cultura, se desarrolló una serie de actividades gratuitas para disfrutar de estos cuatro días de descanso.

“Córdoba es un tesoro cultural, histórico y natural, con actividades de todo tipo”, resumió Marcelo Valdomero, Subsecretario de Turismo, en diálogo con Perfil Córdoba.

Viernes: entre bandas nuevas y teatro

El fin de semana arranca con el pulso del Centro. A las 19, el Centro Cultural España Córdoba abrirá sus puertas para Alevoso Sound III, un punto de encuentro donde conviven bandas emergentes, DJs, ferias de vinilos, ropa vintage y visuales.

Artistas como Unis3x y Aikida se presentarán en este ciclo que celebra la diversidad musical cordobesa y le da escenario a la escena independiente en su versión más potente.

A pocas cuadras, el Teatro Comedia sumará drama y humor con Fantasmáticas, una obra sobre tres actrices que se reinventan, ideal para quienes arrancan el viernes con ganas de escenario.

Como lo indica su descripción: "cuenta la historia de Eunice, Esmeralda y Estrella, tres actrices que conviven en un teatro en ruinas. La obra propone una mirada vital sobre el paso del tiempo, reivindicando la experiencia y el deseo como fuerzas que permanecen vivas en cualquier etapa de la vida"

Sábado: el sabor de los cafés y la memoria en los barrios

El sábado se despierta con aroma a café antiguo. A las 10, desde el Cabildo, parte el circuito por bares y cafés históricos, un ritual cordobés que atraviesa El Solar de Tejeda, el Bar de la City y el mítico La Oriental, donde las historias parecen quedar suspendidas entre las mesas de madera.

Por la tarde, a las 16, el plan cambia de barrio: Casa de Pepino recibirá las Segundas tardes de lectura polaca, un cruce entre literatura y memoria inmigrante que hace foco en la identidad de Güemes.

Domingo: Parque Sarmiento, caminata y música

El domingo será de aire libre. A las 19, el Senderismo Urbano retomará el Parque Sarmiento con un recorrido que parte desde el Museo Caraffa y avanza entre vegetación, miradores y pasarelas.

La caminata termina cerca de las 20 en el Mirador del Coniferal, con un cierre que promete emoción: un coro interpretará temas de ABBA mientras cae el sol sobre el centro. Un plan perfecto para quienes buscan algo distinto a la clásica salida de domingo.

Durante toda la jornada, la red de museos municipales y provinciales estará habilitada: Manzana Jesuítica, Cabildo Histórico, Museo de la Industria, Museo Caraffa, Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, Museo Dionisi, y más. Una oportunidad ideal para recorrerlos sin apuro.

Shows y noches temáticas

A la grilla pública se le suma la potencia del sector privado. El fin de semana trae recitales de peso: Trueno en la Plaza de la Música y Memphis La Blusera en Quality Espacio.

La música popular también dirá presente con El Rey Pelusa y Banda XXI, fieles a la identidad sonora de Córdoba.

La noche continuará en Studio Theater, que prepara dos fiestas temáticas ya instaladas en la escena local: Generación X y Limbro Pop.

Hotelería optimista y ciudad en movimiento

Con esta combinación de espectáculos, ferias, gastronomía y espacios verdes, el sector hotelero anticipa un buen fin de semana XXL.

"Córdoba es un destino con conectividad aérea y terrestre, y con todo lo que tiene: actividades de congreso y convenciones, espectáculos musicales, culturales, teatro. Es un destino para visitar, para recorrer y para venir con mucho tiempo, porque hay tantas cosas para hacer y recorrer que al turista no le va a alcanzar", cerró Valdomero.