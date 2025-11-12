Comerciantes lanzan “+Centro cba”: la app que busca revivir las calles vacías con descuentos, sorteos y beneficios exclusivos en Córdoba

En medio de vidrieras apagadas y locales cerrados, más de 150 comerciantes del centro decidieron reinventarse y apostar por la tecnología: lanzaron “+Centro Córdoba”, una aplicación móvil que ofrece descuentos, sorteos, beneficios y eventos exclusivos para quienes compren en los negocios del casco histórico. La propuesta, impulsada junto al Centro Vecinal de Barrio Centro, busca revivir el movimiento en las calles y reconectar a los vecinos con el comercio local.

“La idea es fomentar el consumo, beneficiando al cliente.Recuperar a las personas para que vengan al centro, personas del interior también. La interpretación es esa: ya que estás en el centro, revisas la cuponera. te fijas los locales adheridos, y compras en persona”, explicó David Boffa, presidente del Centro Vecinal de Barrio Centro, en diálogo con Perfil Córdoba.

Descuentos, regalos y cultura: la nueva experiencia de comprar

La aplicación, que ya está activa y disponible para descargar en Android y iPhone, funciona como una cuponera digital gratuita. Los usuarios no necesitan registrarse: basta con descargarla para acceder a una lista de comercios adheridos y sus beneficios.

“Hay de todo: calzado, joyería, peluquería, cine, gastronomía. Inluso hay bicicletías. Y la aplicación refleja eso también, la enorme variedad con que tiene nuestro barrio”, destacó Boffa.

Pero “+Centro” no se limita solo a las compras: también integra la oferta cultural y recreativa de Barrio Centro. Desde el teatro independiente hasta los bares con música en vivo, el objetivo es que la gente vuelva a disfrutar del centro como un paseo completo, no solo como un punto de consumo.

Una propuesta que une a comerciantes y vecinos

Boffa explicó que la iniciativa fue impulsada por los propios comerciantes, con el apoyo del Centro Vecinal de Barrio Centro, y que los negocios adheridos aportan una cuota simbólica de $5.000 mensuales para sostener la app y financiar los premios mensuales que se sortearán entre quienes la utilicen.

"No exige ningún dato, no hay que registrarse. Uno descarga la aplicación y la empieza a utilizar”, aclaró.

+Centro CBA. QRs para descargar la app.

Además, adelantó que ya se están tejiendo alianzas con espacios culturales para incluir sus propuestas dentro de la app. “Uno sigue eligiendo en muchos casos la experiencia presencial, por poder tocar el producto, medirlo, verlo en persona. Y si a eso le sumas toda la oferta cultural que Barrio Centro tiene, hay una linda experiencia para venir a vivir acá”, sostuvo.

Primeros resultados y expectativas

Aunque la app lleva apenas una semana activa, el impacto inicial fue alentador. “Hay comerciantes que ya llevan 13, 14 vouchers canjeados en dos días, así que se nota un interés”, contó Boffa a Perfil.

Con más de un centenar de locales adheridos y una comunidad en crecimiento, “+Centro Córdoba” busca transformar la crisis en oportunidad. Detrás de cada descuento hay una estrategia colectiva para revivir las calles, atraer al público y recuperar la identidad comercial del centro.