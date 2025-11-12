"Quemar ahorros", endeudarse o vender pertenencias: las estrategias de las familias para subsistir

Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) revela preocupantes datos sobre cómo son las estrategias de manutención de los hogares argentinos.

Según la investigación crece el número de familias que han tenido que "quemar ahorros", endeudarse o vender pertenencias para afrontar los gastos diarios.

Reforma laboral: cuántos días de descanso tendría un trabajador que haga jornadas de 12 horas

"Quemar ahorros"

"El 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros en 2003, mientras que en 2025 ese valor escaló al 37,4%", indica el estudio que analiza la organización de los hogares en dos décadas.

"Entre las estrategias de financiamiento, los préstamos de bancos y financieras se incrementaron 10,8 p.p. y el uso de tarjeta de crédito o pago en fiado tuvo un aumento de 28,9 p.p. entre 2003 y 2025", precisa el documento oficial.

Además señala que "el 16,1% de los hogares del estrato de ingreso medio recurrió al uso de ahorros o a la venta de pertenencias como estrategia de manutención".

"El porcentaje de hogares que utilizó ahorros tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%)", menciona la encuesta.

UNC: docentes universitarios cumplen con un paro de 72 horas

Préstamos

"A medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos. En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres", detalla el informe del INDEC.

También "cuatro de cada diez hogares utilizaron ahorros o vendieron pertenencias en el primer semestre de 2025". "Al igual que en la estrategia de solicitud de préstamos, es más frecuente en los hogares de menores recursos", recalca la investigación.

"En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con familiares o amigos", puntualiza el estudio.

Informe completo del INDEC sobre la manutención de los hogares