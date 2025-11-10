UNC: habrá paro de 72 horas pero no se suspenderán las mesas de exámenes de los turnos de fin de año

Los docentes nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios (ADIUC) cumplirán desde el próximo miércoles 12 un paro de 72 horas en reclamo de un aumento salarial del 45% y de la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Así lo resolvió “por amplia mayoría” el plenario de secretarios generales de Conadu, quien también convocó “a realizar una acción pública frente al edificio Pizzurno (CABA), junto a otras federaciones nacionales”.

También “Conadu aprobó por unanimidad realizar acciones de protesta en el inicio del ciclo lectivo 2026, si el gobierno no avanza en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Por último los 30 gremios presentes acordaron “iniciar acciones legales por la apertura de paritarias en articulación con el Frente Sindical Universitario”.

Exámenes de noviembre-diciembre

“11 sindicatos llevamos el mandato de suspender mesas de exámenes en los turnos de fin de año. En el caso de ADIUC, nuestro mandato indicaba suspensión total de las mesas de noviembre y diciembre”, explicaron desde el gremio cordobés.

“Luego de un extenso debate acerca de la efectividad de esta medida y su impacto en las trayectorias estudiantiles, la votación en el plenario de Conadu arrojó como resultado no suspender mesas de exámenes”, precisaron en un comunicado.

Cómo sigue

El próximo viernes 14 a las 16 habrá una nueva asamblea de los afiliados de ADIUC para analizar los pasos a seguir.

El temario incluye la “continuidad del plan de lucha por el salario y el presupuesto universitario 2025-2026” y los “avances en la paritaria local (UNC)”.