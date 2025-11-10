Reforma laboral: cuántos días de descanso tendría un trabajador que haga jornadas de 12 horas

El abogado de empresas, Julián de Diego, anticipó que el proyecto de reforma laboral de la administración de Javier Milei tendría 92 artículos.

Reforma laboral

“Es un capítulo fundamental de la nueva etapa. Yo siempre digo que la reforma laboral es compatible con lo que tiene que presentar la Argentina para el futuro porque nosotros tenemos que generar confianza”, sostuvo el letrado.

“Hemos hecho todo lo posible por generar desconfianza en el pasado. No hemos cumplido con nuestras obligaciones. Tenemos que establecer claras reglas de juego para que el inversor coloque sus riesgos en Argentina y y tratar de contribuir desde la reforma laboral al crecimiento que es la gran demanda que hay hoy en toda en toda la comunidad no solamente la comunidad laboral sino sobre todo la comunidad empresaria”, agregó en declaraciones a Radio Mitre.

"92 artículos"

“Así que está la reforma en lo que yo conozco por algunas consultas que estoy recibiendo está a toda marcha. Va a tener alrededor de 90 artículos. yo lo que he visto son borradores de 92 artículos exactamente”, precisó De Diego.

Además detalló que abarca “desde el contrato hasta el derecho de huelga”, desarrolla “el famoso salario dinámico”, y que modifica “el régimen de jornada para facilitar el banco de horas”.

“La batería de recursos que se está colocando hace que nuestra ley de contrato de trabajo que tiene ya 50 años y está atrasada desde el punto de vista de la modernización, ahora tenga una bocanada de aire fresco que le permita al inversor contar con los recursos que se cuentan en los países centrales para que tenga contrataciones que sean fluidas, que no estén bombardeadas por obstáculos administrativos, que estén ligadas con las nuevas tecnologías que es el gran motor de las reformas laborales en el mundo”, aseveró.

También confirmó que tuvo acceso a “borradores” de la iniciativa y que tuvo “la suerte de contribuir en algunas interconsultas”.

Jornada laboral

“El régimen nuestro de jornada no se modifica en su estructura o sea que es 8 horas diarias, hasta 9 horas diarias, y 48 horas semanales en un sistema de promedio que además no es un sistema de promedio que se resuelva unilateralmente”, aseguró De Diego.

Y luego completó: “Es un sistema de promedio de jornada que se acuerda con el sindicato. Se puede trabajar hasta 12 horas por día, siempre y cuando no se no se viole el promedio de 48 horas semanales”.

“Si yo trabajo en un shopping que el flujo de público viene el viernes a la tarde, sábado y domingo, es probable que en un régimen de jornada promedio los horarios del sábado y del domingo sean de 12 horas y que el trabajador en dos días seguidos trabaje 24 horas. Ahora lunes y martes va a tener cero hora o va a tener una jornada reducida porque ese shopping como tiene su flujo de público principal el fin de semana, el lunes y martes no va a tener ese mismo flujo”, ejemplificó.

Banco de horas

“Supongamos que por una necesidad operativa en un régimen de banco de horas un trabajador preste servicio 12 horas 4 días seguidos o sea las 48 horas las tiene que cumplir en 4 días seguidos de trabajo para mantener el promedio va a tener que tener inmediatamente tres días de descanso completos”, puntualizó.

Aunque luego aclaró: “Ahora el ciclo se mide generalmente por un plazo de 3 semanas o sea que se toman 3 semanas en su totalidad. El trabajador puede trabajar 12, 8, 6, 4 o no trabajar en función de los requerimientos, sobre todo de los requerimientos de los clientes que son los que están marcando hoy las variabilidades que tiene el régimen de jornada”.

“En el régimen que yo he visto de los borradores requiere de un acuerdo de convenio colectivo o sea es trabajadores con la representación sindical y el empleador que puede ser individual o puede ser un un empleador colectivo”, subrayó De Diego.

Luego mencionó que “el banco de horas existe en la Argentina desde 1991” y se refirió al caso de la minera Barrick.

“Prestan servicio 14 días seguidos de 12 horas y después descansan 7 días completos o 10 días completos, porque en la mina están a 400 kilómetros de su casa. Entonces trabajan dos semanas completas de 12 horas por día y después tienen 10 días completos con su familia en el lugar de donde viven”, cerró el abogado de empresas.