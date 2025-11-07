Reforma laboral: polémica por el banco de horas, ¿"se rompe" el horario de trabajo?

Uno de los puntos más polémicos de la reforma laboral es el banco de horas, iniciativa que se incorporaría a la ley de Contrato de Trabajo según los borradores que trascendieron en los últimos días

¿Se rompe el horario de trabajo?

El economista Hernán Letcher aseguró que “el banco de horas empodera fuertemente al empleador en una relación que claramente es desigual, pero que le permite al empleador organizar su jornada de trabajo o tu jornada de trabajo de manera arbitraria”.

“Rompe uno de los principios que ya venía bastante en discusión que es el horario de trabajo”, agregó en declaraciones a SRT Media.

“Que puedan disponer que hoy trabajes 15 horas, mañana 3, 2 el día viernes, te desorganiza la vida”, cuestionó Letcher.

Qué es el banco de horas

Marcelo Felice, en el blog del Contador, señala que el nuevo artículo 197 bis "permitiría a las empresas y sindicatos acordar banco de horas, reemplazando el pago de horas extras por descansos compensatorios".

Además establecería "un descanso obligatorio mínimo de 12 horas entre jornada y jornada" y un límite "de no más de 48 horas por semana".

Esta normativa sólo podría "aplicarse mediante un convenio homologado", el empleador debería "documentar las horas trabajadas y compensadas" y "los gremios podrían fiscalizar su cumplimiento".

Para Felice "de esta manera el sistema no extiende la jornada, sino que redistribuye las horas dentro del mismo límite legal".

"Trabajo una determinada cantidad de horas durante un día, descanso 12 horas entre jornada y jornada, y el mes siguiente puedo trabajar menos o tomar más días libres””, explicó Elisabet Piacentini.

“Se quita el máximo diario de ocho horas, pero no se aumenta la carga semanal: las horas se redistribuyen según la necesidad del sector”, añadió en diálogo con Canal E.

