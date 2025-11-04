Elisabet Piacentini: “La reforma laboral busca modernizar relaciones de trabajo ancladas en los años 70”

En conversación con Canal E, la especialista en pymes, Elisabet Piacentini, analizó las claves de la reforma laboral que el Gobierno quiere aprobar antes de fin de año, destacando que apunta a “modernizar un sistema laboral que ya no refleja la realidad productiva actual”.

Flexibilización horaria y nuevas modalidades de empleo

Según explicó Piacentini, el proyecto de modernización laboral busca actualizar normas que datan de hace más de medio siglo. “La ley de contrato de trabajo es muy antigua, los convenios productivos son de 1970, cuando se trabajaba ocho o nueve horas fijas frente a una máquina o un escritorio”, señaló.

Uno de los ejes más relevantes es la introducción del banco de horas, una modalidad que ya se aplica en países como Finlandia y Brasil. “Trabajo una determinada cantidad de horas durante un día, descanso 12 horas entre jornada y jornada, y el mes siguiente puedo trabajar menos o tomar más días libres”, explicó. Con este esquema, “se quita el máximo diario de ocho horas, pero no se aumenta la carga semanal: las horas se redistribuyen según la necesidad del sector”, detalló la especialista.

Piacentini remarcó que esta flexibilización permitirá adaptarse a rubros como la gastronomía, donde la demanda laboral varía a lo largo de la semana. Además, la reforma “moderniza el régimen de vacaciones, eliminando la rigidez de otorgarlas solo en verano”, lo que permitiría al empleador dividirlas en distintos momentos del año, siempre con acuerdo del trabajador.

Beneficios para pymes y revisión de convenios obsoletos

La reforma contempla capítulos especiales para las pequeñas y medianas empresas. “Las pymes podrán pagar las indemnizaciones en 12 cuotas, algo clave porque muchas veces no tienen la liquidez de una empresa grande”, explicó Piacentini.

Otro punto destacado es el bono de crédito fiscal: “Cuando una pyme tome un nuevo empleado, podrá descontar cargas sociales y aplicarlo a otros impuestos durante el primer año”, lo que incentivará la generación de empleo formal.

La especialista consideró que “con más certidumbre y una negociación más flexible, las pymes van a animarse a contratar empleados que ahora no se animan a tomar”, lo que también beneficiará al mercado laboral.

En cuanto a los convenios colectivos, Piacentini fue categórica: “Tenemos leyes como la de trabajo de oficina de 1942 o la de viajantes de comercio de 1950; no se puede seguir trabajando con normas de hace 80 años”. En ese sentido, aseguró que las nuevas reglas deberían “permitir negociar por región o por empresa, porque no es lo mismo un comercio en el norte del país que uno en la Ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente, la experta recordó que “la ley penal laboral sigue vigente”, y que “habrá multas para las empresas que intenten disfrazar relaciones laborales usando figuras como el monotributo o el registro PADIN”.

Respecto al período de prueba, Piacentini explicó que “actualmente es de seis meses para todas las empresas, con posibilidad de extenderlo a doce meses para las pymes”, una medida que busca dar más margen de adaptación sin generar costos inmediatos.

